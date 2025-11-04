Milan-Roma, Ricci elogia i tifosi sui social: 'San Siro, grazie!'

Pianeta Milan
Milan-Roma, Ricci esalta i tifosi rossoneri sui social: “In dodici, sempre”

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha voluto elogiare i tifosi rossoneri presenti a San Siro per assistere al match della 10a giornata di campionato, vinto per 1-0 contro la Roma, grazie ad una rete di Pavlovic: le parole
Samuele Ricci è stato uno dei migliori migliori in campo nel match della 10a giornata vinto per 1-0 contro la Roma. Il centrocampista arrivato in estate dal Torino se l'è cavata bene contenendo le avanzate di un giocatore del calibro di Manu Konè. Il giocatore rossonero è anche andato due volte alla conclusione: un tiro è finito sull'esterno della rete, l'altro è stato parato da Svilar.

Milan-Roma, Ricci ringrazia i tifosi

Lo stesso Ricci ha voluto ringraziare i tifosi presenti a San Siro per il loro supporto decisivo. Ecco le parole del centrocampista pubblicate al termine della sfida su Instagram.

"In dodici, sempre. San Siro, grazie!". L'ex granata dopo la prestazione contro l'Atalanta in cui ha trovato il suo primo gol in rossonero, ha confermato i suoi segnali di crescita nel centrocampo a cinque del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Il popolo rossonero si attende ulteriori prestazioni positive da parte del classe 2001.

