Milan-Roma, Ricci elogia i tifosi sui social: 'San Siro, grazie!'

Samuele Ricci è stato uno dei migliori migliori in campo nel match della 10a giornata vinto per 1-0 contro la Roma. Il centrocampista arrivato in estate dal Torino se l'è cavata bene contenendo le avanzate di un giocatore del calibro di Manu Konè. Il giocatore rossonero è anche andato due volte alla conclusione: un tiro è finito sull'esterno della rete, l'altro è stato parato da Svilar.