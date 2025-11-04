Milan-Roma, Ricci elogia i tifosi sui social: 'San Siro, grazie!'

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha voluto elogiare i tifosi rossoneri presenti a San Siro per assistere al match della 10a giornata di campionato, vinto per 1-0 contro la Roma, grazie ad una rete di Pavlovic: le parole
Samuele Ricci è stato uno dei migliori migliori in campo nel match della 10a giornata vinto per 1-0 contro la Roma. Il centrocampista arrivato in estate dal Torino se l'è cavata bene contenendo le avanzate di un giocatore del calibro di Manu Konè. Il giocatore rossonero è anche andato due volte alla conclusione: un tiro è finito sull'esterno della rete, l'altro è stato parato da Svilar.
Milan-Roma, Ricci ringrazia i tifosi
Lo stesso Ricci ha voluto ringraziare i tifosi presenti a San Siro per il loro supporto decisivo. Ecco le parole del centrocampista pubblicate al termine della sfida su Instagram.