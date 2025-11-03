Milan-Roma, i rossoneri celebrano Maignan sui social: il post

Il Milan supera 1-0 la Roma nel match della 10a giornata di campionato e balza al secondo posto in classifica a 21 punti a parità dei giallorossi e dell'Inter e a meno uno dal Napoli capolista. I protagonisti del match sono senza dubbio Pavlovic, autore del gol decisivo al 39', e Maignan che con un grandissimo intervento ha respinto il rigore calciato da Dybala all'81', concesso dall'arbitro Guida per fallo di mano in area di Fofana.