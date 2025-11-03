Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Milan-Roma, il club rossonero celebra la parata di Maignan su Dybala: il post social

Milan-Roma, i rossoneri celebrano Maignan sui social: il post
Milan-Roma, il club rossonero ha celebrato sui social la decisiva parata di Maignan sul rigore calciato da Dybala, a pochi minuti dalla fine del match: ecco il post pubblicato su Instagram
Il Milan supera 1-0 la Roma nel match della 10a giornata di campionato e balza al secondo posto in classifica a 21 punti a parità dei giallorossi e dell'Inter e a meno uno dal Napoli capolista. I protagonisti del match sono senza dubbio Pavlovic, autore del gol decisivo al 39', e Maignan che con un grandissimo intervento ha respinto il rigore calciato da Dybala all'81', concesso dall'arbitro Guida per fallo di mano in area di Fofana.

Il Milan esalta Maignan

Il club rossonero ha voluto celebrare sui social la parata del portiere francese sull'attaccante giallorosso, che ha di fatto salvato il risultato in favore della formazione di Allegri.

"Angoli diversi, stessa perfezione". Questa la didascalia sotto al video. Per il portiere del Milan questo è il quinto rigore parato da quando veste la maglia rossonera.

LEGGI ANCHE: Milan, una bella notizia per Allegri da Milanello che riguarda Pulisic e Rabiot >>>

L'ultimo fu quello su Moise Kean in un Fiorentina-Milan dell'ottobre 2024. Il match fu vinto poi dai viola per 2-1 grazie alle reti di Adli e Gudmundsson.

