Milan-Roma, Leao gioisce per la vittoria: il commento social
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha gioito sui social per il successo della 10a giornata ottenuto contro la Roma, grazie ad una rete di Pavlovic su un suo assist: le parole del portoghese su Instagram
Il Milan esce dal match contro la Romacon tre punti importantissimi che fanno salire la squadra di Allegri a 21 punti in classifica, a meno uno dal Napoli capolista e pari punti con l'Inter e con i giallorossi. Dopo un avvio complicato i rossoneri sono venuti fuori e hanno trovato la via del gol verso la fine del primo grazie ad una rete di Pavlovic su assist di Leao dopo una discesa sulla fascia.

Milan-Roma, l'esultanza social di Leao

Proprio il portoghese, dopo alcune partite sottotono, tranne con Fiorentina e Pisa dove aveva messo a segno tre gol nelle due partite, è stato uno dei protagonisti del match. Dopo la vittoria contro la Roma si è lasciato andare ad un'esultanza sui social. Ecco il post pubblicato dal giocatore su Instagram.

"Rossoneri. E niente altro", questo il suo commento riportato al termine del prezioso successo contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Per il portoghese questo è il primo assist siglato in questo campionato di Serie A.

