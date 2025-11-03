Milan-Roma, Leao gioisce per la vittoria: il commento social

Il Milan esce dal match contro la Romacon tre punti importantissimi che fanno salire la squadra di Allegri a 21 punti in classifica, a meno uno dal Napoli capolista e pari punti con l'Inter e con i giallorossi. Dopo un avvio complicato i rossoneri sono venuti fuori e hanno trovato la via del gol verso la fine del primo grazie ad una rete di Pavlovic su assist di Leao dopo una discesa sulla fascia.