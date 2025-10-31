Marco Van Basten compie oggi 61 anni: il Milan, attraverso i social ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo ex leggendario attaccante che ha scritto una pagine importante della storia rossonero. Ecco il post pubblicato su Twitter
Giornata speciale per Marco Van Basten. Lo storico attaccante del Milan, con cui ha vinto, tra le altre cose, due Champions League e tre palloni d'oro, compie oggi 61 anni. Proprio la società rossonera, attraverso Twitter, ha voluto fare gli auguri al Cigno di Utrech. Ecco il post.
"Buon Compleanno, Marco Van Basten! Per sempre rossonero". La didascalia rimarca il forte legame tra il Milan e l'olandese che con la maglia del Diavolo ha realizzato 125 reti e siglato 45 assist in 201 presenze dal 1987 al 1995, anno in cui dovette ritirarsi a causa di un infortunio alla caviglia destra. Il campione classe 1964 salutò il popolo rossonero in un gremito San Siro lasciando un ricordo indelebile nei cuori degli appassionati di calcio.