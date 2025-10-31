Marco Van Basten compie oggi 61 anni: il Milan, attraverso i social ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo ex leggendario attaccante che ha scritto una pagine importante della storia rossonero. Ecco il post pubblicato su Twitter

Giornata speciale per Marco Van Basten. Lo storico attaccante del Milan, con cui ha vinto, tra le altre cose, due Champions League e tre palloni d'oro, compie oggi 61 anni. Proprio la società rossonera, attraverso Twitter, ha voluto fare gli auguri al Cigno di Utrech. Ecco il post.