Atalanta-Milan, Pavlovic carica l'ambiente: 'Ci vediamo a San Siro'

Sofascore, come di consuetudine riporta i numeri e le statistiche della partita del serbo sulla propria applicazione. I dati più interessanti sono quelli in possesso, infatti ha terminato la sfida totalizzando un buon 88% di passaggi riusciti (37 su 42), con un passaggio chiave e un dribbling riuscito. Anche i numeri difensivi sono stati buoni: due contrasti vinti su quattro, tre chiusure difensive, un recupero del pallone e ben cinque duelli a terra vinti su sei totali. Ora, il Milan spera che il suo braccetto sinistro continui i progressi che Pavlovic sta dimostrando in campo, già contro la Roma domenica sera.