Atalanta-Milan, Pavlovic sui social: “Avanti con la prossima. Ci vediamo domenica”

Atalanta-Milan, Pavlovic carica l'ambiente: 'Ci vediamo a San Siro'
Strahinja Pavlovic si distingue nel Milan a Bergamo: nonostante la serata opaca della squadra, resiste agli attacchi dell’Atalanta e chiude con ottime statistiche, mostrando sui social determinazione e voglia di riscattarsi in vista della Roma.
La prestazione del difensore del Milan Strahinja Pavlovic è stata una delle note più liete della serata poco brillante dei rossoneri a Bergamo. Dopo l'illusione iniziale data dal gol di Ricci (il primo in maglia Milan), la gran conclusione di mancino di Lookman riporta la squadra di Max Allegri con i piedi per terra.

Da lì in poi i rossoneri non riescono più a rivelarsi pericolosi sotto porta, ma sono bravi a resistere alle offensive della squadra di Juric, riuscendo a strappare un punto da Bergamo che, considerati gli infortuni e il calendario compresso, va bene così. Sui propri profili social, il nazionale serbo mostra la sua delusione nei confronti di una partita che valeva tanto e carica l'ambiente verso la delicata partita con la Roma in programma domenica sera a San Siro.

Sofascore, come di consuetudine riporta i numeri e le statistiche della partita del serbo sulla propria applicazione. I dati più interessanti sono quelli in possesso, infatti ha terminato la sfida totalizzando un buon 88% di passaggi riusciti (37 su 42), con un passaggio chiave e un dribbling riuscito. Anche i numeri difensivi sono stati buoni: due contrasti vinti su quattro, tre chiusure difensive, un recupero del pallone e ben cinque duelli a terra vinti su sei totali. Ora, il Milan spera che il suo braccetto sinistro continui i progressi che Pavlovic sta dimostrando in campo, già contro la Roma domenica sera.

