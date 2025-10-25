Milan-Pisa, Ravezzani: 'Malissimo Gimenez e Nkunku. Il problema ...'

Pianeta Milan
Ravezzani: “Milan, problema non banale con le piccole. Problema principale è che non c’è …”

Il giornalista Fabio Ravezzani fa il punto su Milan-Pisa 2-2. Ecco l'analisi della partita (e non solo) nei suoi post sul social X. Focus sull'attacco
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan non riesce a vincere ancora. I rossoneri sbattono sul Pisa di Alberto Gilardino riuscendo a rimontare sul 2-2 a pochi minuti dalla fine. Anche il direttore di 'TeleLombardia'Fabio Ravezzani ha commentato la partita di San Siro con due post sul social X.

"Il Milan pareggia perché a inizio ripresa rinuncia a giocare. Quando rompe gl’indugi è troppo tardi". Ravezzani sottolinea: "Il problema principale è che non c’è un centravanti efficace (malissimo Gimenez e Nkunku). Modric non al top, Leao si spegne nella ripresa. Bene Sale e Ricci. De Winter pessimo". Poi il giornalista continua. 

"5 punti persi con Cremonese e Pisa neopromosse: il Milan ha un problema non banale in casa con le piccole. Va detto che mancavano Rabiot e Pulisic, ma per sognare in grande serve avere sostituti di alto livello". Ravezzani conclude ancora sottolineando i possibili limiti in attacco del Milan: "Senza un salto di qualità di Gimenez e Nkunku scudetto difficile".

