Milan-Pisa, Ravezzani: 'Malissimo Gimenez e Nkunku. Il problema ...'

"Il Milan pareggia perché a inizio ripresa rinuncia a giocare. Quando rompe gl’indugi è troppo tardi". Ravezzani sottolinea: "Il problema principale è che non c’è un centravanti efficace (malissimo Gimenez e Nkunku). Modric non al top, Leao si spegne nella ripresa. Bene Sale e Ricci. De Winter pessimo". Poi il giornalista continua.