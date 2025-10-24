Milan-Pisa, Costacurta: 'Persa una grandissima occasione'. Ecco le parole

Ancora una neopromossa: "Due indizi ti portano a pensare che con un certo tipo di avversario tu non riesci a essere concreto e concentrato per tutti i novanta minuti. La partita con la Cremonese avrebbe dovuto insegnare qualcosa e secondo me ci sono ricascati. Non è il fatto del rigore, che è stato un incidente fortuito, ma il fatto di aver permesso al Pisa di prendere e di entrare in area avversaria è l'errore più grande commesso in questa partita".
Continua dicendo: "Sono d'accordo con le parole di Modric, i rossoneri non hanno fatto abbastanza per vincere questa partita. Per vincere bisogna metterle al sicuro il prima possibile, soprattutto in Italia sull'uno a zero, può capitare di prendere gol. Questa filosofia di premiare alcuni tipi di rigori ti porta a sperare che in una partita succeda una cosa del genere, bisogna in ogni maniera cercare di staccare l'avversario".
