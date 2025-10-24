Milan-Pisa, Costacurta: 'Persa una grandissima occasione'. Ecco le parole

Pianeta Milan
Milan-Pisa, parla Costacurta: “Persa una grandissima occasione, si sono accontentati”

Ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore rossonero Billy Costacurta ha commentato la prestazione del Milan dopo il deludente pareggio casalingo contro il Pisa di Gilardino. Ecco le sue dichiarazioni
Il Milan ha buttato via una grossa occasione, contro il Pisa di Gilardino finisce con il risultato di 2-2. Altri due punti persi in casa contro una squadra neopromossa che nel secondo tempo ribalta il gol di Leao con le reti di Cuadrado e Nzola. Vantaggio pisano ripreso dal primo gol in rossonero di Athekame. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore rossonero Billy Costacurta ha commentato la prestazione del Milan contro i nerazzurri. Ecco le sue parole.

Sul pareggio di San Siro: "Il Milan ha perso una grandissima occasione, si sono accontentati. Questa partita è un errore da non ripetere, credo che lo dirà più volte Allegri, sembra di essere tornati alla prima partita con la Cremonese. Riconoscere i segnali che ti arrivano dal campo non è la più grande capacità che i giocatori del Milan hanno in questo momento".

Ancora una neopromossa: "Due indizi ti portano a pensare che con un certo tipo di avversario tu non riesci a essere concreto e concentrato per tutti i novanta minuti. La partita con la Cremonese avrebbe dovuto insegnare qualcosa e secondo me ci sono ricascati. Non è il fatto del rigore, che è stato un incidente fortuito, ma il fatto di aver permesso al Pisa di prendere e di entrare in area avversaria è l'errore più grande commesso in questa partita".

Continua dicendo: "Sono d'accordo con le parole di Modric, i rossoneri non hanno fatto abbastanza per vincere questa partita. Per vincere bisogna metterle al sicuro il prima possibile, soprattutto in Italia sull'uno a zero, può capitare di prendere gol. Questa filosofia di premiare alcuni tipi di rigori ti porta a sperare che in una partita succeda una cosa del genere, bisogna in ogni maniera cercare di staccare l'avversario".

