Milan-Pisa, Costacurta: 'Persa una grandissima occasione'. Ecco le parole

Ancora una neopromossa: "Due indizi ti portano a pensare che con un certo tipo di avversario tu non riesci a essere concreto e concentrato per tutti i novanta minuti. La partita con la Cremonese avrebbe dovuto insegnare qualcosa e secondo me ci sono ricascati. Non è il fatto del rigore, che è stato un incidente fortuito, ma il fatto di aver permesso al Pisa di prendere e di entrare in area avversaria è l'errore più grande commesso in questa partita".