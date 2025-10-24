Su cosa gli hanno detto Youssouf Fofana sul rigore e Massimiliano Allegri a fine partita: "Fofana ha cercato di dirmi qualcosa, sapevo già dove calciare e non l’ho ascoltato neanche. Allegri mi ha detto che se ci fosse stato lui in porta me lo parava il rigore perché mi conosce (ride, n.d.r.)".
Su Allegri: "Il mister oltre ad essere un grande allenatore è una grande persona. Aveva tanta fiducia in me, mi ha fatto migliorare come calciatore e come persona, lo ringrazio tanto. I ricordi con lui sono bellissimi".
