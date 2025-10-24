Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Pisa, Cuadrado in gol contro il Milan: “Ricordi bellissimi con Allegri. Sul rigore mi ha detto …”

MILAN-PISA

Pisa, Cuadrado in gol contro il Milan: “Ricordi bellissimi con Allegri. Sul rigore mi ha detto …”

Pisa, Cuadrado in gol contro il Milan: 'Ricordi bellissimi con Allegri. Sul rigore mi ha detto ...'
Juan Cuadrado, centrocampista nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Juan Cuadrado, centrocampista nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Pisa 2-2, così Cuadrado nel post-partita di 'San Siro'

—  

Su cosa gli ha detto Gilardino prima di farlo entrare: "Gilardino mi stava dicendo che voleva mettermi a sinistra, perché c’era la possibilità dell’uno contro uno. Il mister ci dà fiducia, poi grazie a Dio è uscito tutto bene. Poi peccato, stavamo per fare un grande risultato contro una grande squadra come il Milan".

LEGGI ANCHE

Su cosa gli hanno detto Youssouf Fofana sul rigore e Massimiliano Allegri a fine partita: "Fofana ha cercato di dirmi qualcosa, sapevo già dove calciare e non l’ho ascoltato neanche. Allegri mi ha detto che se ci fosse stato lui in porta me lo parava il rigore perché mi conosce (ride, n.d.r.)".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Su Allegri: "Il mister oltre ad essere un grande allenatore è una grande persona. Aveva tanta fiducia in me, mi ha fatto migliorare come calciatore e come persona, lo ringrazio tanto. I ricordi con lui sono bellissimi".

Leggi anche
Milan-Pisa, parla Costacurta: “Persa una grandissima occasione, si sono accontentati”
Allegri deluso dopo Milan-Pisa: “Dispiace per il risultato. Su Leao e Giménez …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA