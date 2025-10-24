Sui primi dieci minuti del secondo tempo: “I primi dieci minuti del secondo tempo sono stati come il primo quarto d’ora contro la Fiorentina, uguali. Bisogna migliorarli. Poi dopo l’1-0 bisognava cercare di fare il 2-0 con più cattiveria, sembrava tutto troppo facile e intanto cominciavamo ad allungarci. Già nel primo tempo eravamo molto lunghi tra punte e difensori. Poi una volta che fai il pareggio hai 5 minuti che sono tanti e, indipendentemente dall’occasione di Alexis Saelemaekers, non puoi prendere un contropiede con Strahinja Pavlović corpo a corpo che va a salvare. Una volta fatto il 2-2 lo devi garantire, poi se fai il 3-2 bene ma in quei momenti lì non puoi più rischiare. Invece noi stasera su queste robe siamo stati meno bravi. Lo prendiamo come stimolo per migliorare queste situazioni”.

Su Rafael Leão e Santiago Giménez:“Rafa ha fatto una bella partita. Più sta nel vivo del gioco e meglio è. Ha le qualità fisiche e tecniche per giocare da prima e seconda punta. Quando è entrato Christopher Nkunku hanno fatto molto bene insieme. Dispiace perché c’è stata una bella occasione per andare sul 2-1. Giménez nel primo tempo si è mosso bene. Ma comunque credo che eravamo un po’ lunghi in fase di non possesso. Nel secondo tempo eravamo almeno compatti, poi il rigore… Ha picchiato sulla mano un tiro innocuo… Però dobbiamo lavorare”.

Sul Milan che cala l'attenzione contro le neo-promosse: “No, assolutamente. È un percorso di crescita di ragazzi, con tanti giocatori che hanno poche partite e giocano nel Milan, non è assolutamente semplice. Davide Bartesaghi stasera si è confermato, Koni De Winter ha giocato una buona partita, Zachary Athekame è un ragazzo che sta crescendo. Sono giocatori con poca esperienza a livello internazionale e a livello di Milan non è facile. Bisogna spendere sempre il buono perché comunque hanno belle qualità”.

Sull'occasione sprecata per la classifica: “No, quando esci da queste partite sei dispiaciuto per i due punti persi ma alla fine dell’anno questo punto sarà molto importante”.