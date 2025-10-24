Pianeta Milan
MILAN-PISA

Milan-Pisa, Cuadrado: “Contento per il gol ma tutti noi siamo rammaricati”

Juan Cuadrado, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Juan Cuadrado, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le emozioni sul primo gol col Pisa: "Contento per il gol e per la prestazione della squadra. Rammaricati perché alla fine abbiamo visto il traguardo vicino. Questo pareggio ci deve dare la fiducia per affrontare le prossime partite: se abbiamo questa voglia e con la personalità mostrata in campo possiamo fare ancora molto bene"

Sul calcio: "Per me il calcio ha cambiato la vita. Quando vedi il traguardo lì vicino, cerchi di sfruttare ogni momento. Sono molto contento di essere in questa squadra e della fiducia del mister e dello staff. Cerco di rimanere al 100% ogni giorno. Sono molto felice"

