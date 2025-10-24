Milan-Pisa 2-2, così Gilardino nel post-partita di 'San Siro'

Su cosa ha detto alla sua squadra nell'intervallo: “Non so se sono più incazzato per il risultato o più felice per la prestazione dei ragazzi. Ho dato fiducia alla squadra, stavamo bene in campo. Dovevamo continuare a crederci. Siamo andati sopra, avevamo in pugno la gara, peccato per il risultato finale. Ma se ce lo avessero prima ci avremmo creduto, devo fare i complimenti ai ragazzi: un’iniezione di fiducia che dobbiamo portarci dietro nelle prossime gare”.