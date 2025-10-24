Sull'importanza di M'Bala Nzola: “È un punto di riferimento per la squadra. Ha un atteggiamento molto positivo. Sta lavorando forte da quando è arrivato. È in un momento molto molto buono. È in crescita fisica, tecnica e tattica. È importante per noi, dobbiamo essere bravi a supportarlo in ogni gara e creare i presupposti come stasera per mandarlo in gol”.
Su Juan Cuadrado: “Giocatore d’esperienza che ha fatto la categoria, Juan è arrivato da un percorso di inattività e ho dovuto gestirlo per preservarlo. Adesso è in crescendo, avrà sicuramente spazio. Sono giocatori che nell’uno contro uno possono creare insidie alle squadre avversarie”.
