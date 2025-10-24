Pianeta Milan
MILAN-PISA

Alberto Gilardino, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Alberto Gilardino, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Pisa 2-2, così Gilardino nel post-partita di 'San Siro'

Su cosa ha detto alla sua squadra nell'intervallo: “Non so se sono più incazzato per il risultato o più felice per la prestazione dei ragazzi. Ho dato fiducia alla squadra, stavamo bene in campo. Dovevamo continuare a crederci. Siamo andati sopra, avevamo in pugno la gara, peccato per il risultato finale. Ma se ce lo avessero prima ci avremmo creduto, devo fare i complimenti ai ragazzi: un’iniezione di fiducia che dobbiamo portarci dietro nelle prossime gare”.

Sull'importanza di M'Bala Nzola: “È un punto di riferimento per la squadra. Ha un atteggiamento molto positivo. Sta lavorando forte da quando è arrivato. È in un momento molto molto buono. È in crescita fisica, tecnica e tattica. È importante per noi, dobbiamo essere bravi a supportarlo in ogni gara e creare i presupposti come stasera per mandarlo in gol”.

Su Juan Cuadrado: “Giocatore d’esperienza che ha fatto la categoria, Juan è arrivato da un percorso di inattività e ho dovuto gestirlo per preservarlo. Adesso è in crescendo, avrà sicuramente spazio. Sono giocatori che nell’uno contro uno possono creare insidie alle squadre avversarie”.

