La scorsa notte è ufficialmente ripartita la stagione NBA, con le prime due partite della regular season. A Oklahoma City, dopo la cerimonia dello stendardo e la consegna degli anelli ai vincitori della passata stagione, si è disputata una grande sfida tra OKCe gli Houston Rocketsdi Kevin Durant, conclusa dopo due 'overtime' con la vittoria della squadra guidata dai 35 punti dell' MVP della passata stagione, Shai Gilgeous-Alexander.