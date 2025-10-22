Pianeta Milan
NBA al via, i pronostici del rossonero De Winter: “Ecco chi vincerà”. Il video sui social del Milan

In occasione del ritorno della NBA, il Milan posta sui propri canali social un video in cui Koni De Winter prova a pronosticare i risultati della stagione in partenza. Intanto, Milan e Inter pensano al progetto NBA Europe
La scorsa notte è ufficialmente ripartita la stagione NBA, con le prime due partite della regular season. A Oklahoma City, dopo la cerimonia dello stendardo e la consegna degli anelli ai vincitori della passata stagione, si è disputata una grande sfida tra OKCe gli Houston Rocketsdi Kevin Durant, conclusa dopo due 'overtime' con la vittoria della squadra guidata dai 35 punti dell' MVP della passata stagione, Shai Gilgeous-Alexander.

A Los Angeles si è assistito a una delle classiche sfide della pallacanestro americana, Lakers contro Golden State Warriors di Steph Curry. Ai gialloviola, orfani di LeBron James, non sono bastati i 43 punti di un Luka Doncic in grande forma fisica. In occasione del ritorno del basket statunitense, il Milan, sui propri canali social, ha postato un video in cui il difensore rossonero Koni De Winter pronostica alcuni dei verdetti della stagione appena cominciata. Ecco le sue risposte:

Chi vincerà il titolo NBA? "Penso Houston, sono forti, oppure i Lakers di Luka Doncic, può essere l'anno della sua rivincita".

In finale contro chi? "Spero i Philadelphia 76ers di Embiid e Paul George, però con gli infortuno non lo so, vediamo".

Chi sarà l'MVP della stagione? "Luka Doncic".

Sorpresa dell'anno? "Ho visto Zion Williamson in grande forma, dico i New Orleans Pelicans".

NBA Europe, Silver vede Cardinale: nuova squadra milanese dal 2027

Tra due anni partirà NBA Europe, un nuovo campionato europeo basato su quello americano. Tra le possibili squadre che parteciperanno al torneo si parla di una nuova franchigia milanese, a cui sembrerebbero molto interessate a partecipare sia Milan che Inter. Le due proprietà americane, RedBird e Oaktree, vedono in questa iniziativa una grande occasione di business. Secondo la Gazzetta dello Sport, il commissioner della NBA, Adam Silver parla da tempo con Gerry Cardinale in merito a questo nuovo grande progetto cestistico.

