Chi vincerà il titolo NBA? "Penso Houston, sono forti, oppure i Lakers di Luka Doncic, può essere l'anno della sua rivincita".
In finale contro chi? "Spero i Philadelphia 76ers di Embiid e Paul George, però con gli infortuno non lo so, vediamo".
Chi sarà l'MVP della stagione? "Luka Doncic".
Sorpresa dell'anno? "Ho visto Zion Williamson in grande forma, dico i New Orleans Pelicans".
Di seguito il reel dal profilo Instagram del Milan.
NBA Europe, Silver vede Cardinale: nuova squadra milanese dal 2027—
Tra due anni partirà NBA Europe, un nuovo campionato europeo basato su quello americano. Tra le possibili squadre che parteciperanno al torneo si parla di una nuova franchigia milanese, a cui sembrerebbero molto interessate a partecipare sia Milan che Inter. Le due proprietà americane, RedBird e Oaktree, vedono in questa iniziativa una grande occasione di business. Secondo la Gazzetta dello Sport, il commissioner della NBA, Adam Silver parla da tempo con Gerry Cardinale in merito a questo nuovo grande progetto cestistico.
