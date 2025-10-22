Una semplice frase ad effetto: "The master watches the Apprentice" ovvero "Il maestro osserva l'apprendista". Un dettaglio che non è di certo passato inosservato ai tifosi bianconeri.
SOCIAL
Il mondo bianconero è su tutte le furie. Nel pomeriggio di oggi, a poche ore dal match di Champions League tra Real Madrid e Juventus al Bernabeu (in campo in questo momento), è spuntato un repost molto strano da parte di Dusan Vlahovic. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, si può ben notare che l'attaccante serbo della Vecchia Signora ha ripubblicato un video legato al Milan.
Il video risale alla partita di domenica contro la Fiorentina a San Siro, vinta dai rossoneri per 2-1 grazie ad una doppietta di Rafael Leao. Nel reel, infatti, il protagonista è proprio il portoghese insieme al suo compagno di squadra Luka Modric: il momento è quello del calcio di rigore e, nel video, si può ben notare l'espressione del centrocampista croato, intento a guardare il penalty del portoghese.
