Il mondo della Juventus è su tutte le furie: il gesto sui social di Vlahovic legato al Milan che ha fatto rivoltare i tifosi bianconeri

Il mondo bianconero è su tutte le furie. Nel pomeriggio di oggi, a poche ore dal match di Champions League tra Real Madrid e Juventus al Bernabeu (in campo in questo momento), è spuntato un repost molto strano da parte di Dusan Vlahovic. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, si può ben notare che l'attaccante serbo della Vecchia Signora ha ripubblicato un video legato al Milan.