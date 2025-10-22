Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Vlahovic e il Milan: il repost che fa infuriare tutto il mondo bianconero

SOCIAL

Vlahovic e il Milan: il repost che fa infuriare tutto il mondo bianconero

Calciomercato Milan, retroscena su Vlahovic: non ha mai voluto ...
Il mondo della Juventus è su tutte le furie: il gesto sui social di Vlahovic legato al Milan che ha fatto rivoltare i tifosi bianconeri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il mondo bianconero è su tutte le furie. Nel pomeriggio di oggi, a poche ore dal match di Champions League tra Real Madrid e Juventus al Bernabeu (in campo in questo momento), è spuntato un repost molto strano da parte di Dusan Vlahovic. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, si può ben notare che l'attaccante serbo della Vecchia Signora ha ripubblicato un video legato al Milan.

Il video risale alla partita di domenica contro la Fiorentina a San Siro, vinta dai rossoneri per 2-1 grazie ad una doppietta di Rafael Leao. Nel reel, infatti, il protagonista è proprio il portoghese insieme al suo compagno di squadra Luka Modric: il momento è quello del calcio di rigore e, nel video, si può ben notare l'espressione del centrocampista croato, intento a guardare il penalty del portoghese.

LEGGI ANCHE

Vlahovic e il Milan: il repost che fa infuriare tutto il mondo bianconero- immagine 2

Una semplice frase ad effetto: "The master watches the Apprentice" ovvero "Il maestro osserva l'apprendista". Un dettaglio che non è di certo passato inosservato ai tifosi bianconeri.

Leggi anche
NBA al via, i pronostici del rossonero De Winter: “Ecco chi vincerà”. Il video sui...
Gimenez: “Quando un giocatore arriva in una nuova squadra deve cantare davanti a tutti....

© RIPRODUZIONE RISERVATA