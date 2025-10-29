Pianeta Milan
Atalanta-Milan, la carica social di Gabbia: “Andiamo avanti, tutti uniti”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha suonato la carica sui social dopo il pareggio ottenuto alla New Balance Arena di Bergamo nel match della 9^ giornata di Serie A contro l'Atalanta: ecco le sue parole
IlMilan esce dal match della New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta con un prezioso punto. Alla rete di Samuele Ricci in apertura ha risposto un bellissimo gol di Ademola Lookman al 35' del primo tempo. Visto il gioco espresso, ma soprattutto le assenze (out per infortunio Pulisic e Rabiot), per i rossoneri si tratta comunque di un risultato importante che permette alla squadra di proseguire la propria striscia di imbattibilità.

Atalanta-Milan, Gabbia suona la carica

Nel prossimo turno di campionato la formazione di Massimiliano Allegri sarà attesa da un'altra sfida complicata: domenica sera arriverà a San Siro la Roma di Gian Piero Gasperini che in attesa della sfida con il Parma di questa sera, si trova a parità di punti con del Diavolo (18).

A caricare la squadra rossonera ci ha pensato il difensore Matteo Gabbia. Ecco le sue parole pubblicate su Instagram dopo il pareggio contro la squadra di Ivan Juric.

"Andiamo avanti - Tutti Uniti, Forza Milan Sempre !!!".  Quella contro l'Atalanta per il difensore rossonero è stata l'ennesima prova sufficiente di questo inizio di campionato. Il classe 1999 conferma dunque il suo periodo positivo e la sua rinascita sotto la guida di Massimiliano Allegri.

