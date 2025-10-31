Pianeta Milan
Buon compleanno Van Basten: la carriera del “Cigno di Utrecht”, super bomber del Milan

Marco Van Basten, leggendario attaccante del Milan, spegne oggi le 61 candeline: ripercorriamo la sua carriera con la maglia rossonera in termini di gol fatti e trofei vinti
Da molti considerato il più grande centravanti della storia del calcio, Marco Van Basten compie oggi 61 anni. L'attaccante olandese ha segnato, grazie alle sue prodezze e ai suoi trofei vinti, la storia del calcio ed in particolare quella del Milan a cavallo degli anni 80/90. La sua carriera inizia però inizia con l'Ajax: in 172 presenze segna 152 reti e sigla 41 assist. Con il club olandese ottiene 1 Coppa delle Coppe Uefa, 1 Coppa dei Campioni, 3 Eredivise e 3 Coppa olandesi.

Tanti auguri di buon compleanno, Van Basten: i numeri al Milan

Il "Cigno di Utrecht" arriva in rossonero nel 1987, un anno dopo l'acquisto del club milanese da parte di Silvio Berlusconi. In 201 partite segna 125 reti e sigla 45 assist, inoltre con il Diavolo conquista la bellezza di 3 Coppe dei Campioni, 3 Supercoppe Europee, 3 Scudetti, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Supercoppe Italiane.

I suoi splendidi gol e i trofei vinti gli valgono l'assegnazione di tre palloni d'oro (1988, 1989 e 1992). Il campione olandese è costretto a ritirarsi a soli 29 anni a causa di un infortunio alla caviglia riscontrato nel 1993, anno in cui giocò la sua ultima partita ufficiale.

Il 17 agosto 1995 annunciò il suo addio al mondo del calcio e il giorno dopo, in un San Siro gremito, salutò il popolo rossonero lasciando un ricordo indelebile nella mente di tutti i tifosi milanisti e non.

