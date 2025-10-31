I suoi splendidi gol e i trofei vinti gli valgono l'assegnazione di tre palloni d'oro (1988, 1989 e 1992). Il campione olandese è costretto a ritirarsi a soli 29 anni a causa di un infortunio alla caviglia riscontrato nel 1993, anno in cui giocò la sua ultima partita ufficiale.
Il 17 agosto 1995 annunciò il suo addio al mondo del calcio e il giorno dopo, in un San Siro gremito, salutò il popolo rossonero lasciando un ricordo indelebile nella mente di tutti i tifosi milanisti e non.
