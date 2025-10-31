Da molti considerato il più grande centravanti della storia del calcio, Marco Van Basten compie oggi 61 anni. L'attaccante olandese ha segnato, grazie alle sue prodezze e ai suoi trofei vinti, la storia del calcio ed in particolare quella del Milan a cavallo degli anni 80/90. La sua carriera inizia però inizia con l'Ajax: in 172 presenze segna 152 reti e sigla 41 assist. Con il club olandese ottiene 1 Coppa delle Coppe Uefa, 1 Coppa dei Campioni, 3 Eredivise e 3 Coppa olandesi.