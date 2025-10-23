Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord Milan-Pisa, 34 anni dopo l’ultima volta a ‘San Siro’: tutti i precedenti tra rossoneri e nerazzurri

MILAN-PISA

Milan-Pisa, 34 anni dopo l’ultima volta a ‘San Siro’: tutti i precedenti tra rossoneri e nerazzurri

Milan, il Pisa torna a 'San Siro'. Ecco tutti i precedenti con i nerazzurri
L'ottava giornata di Serie A si apre venerdì sera con Milan-Pisa. I toscani tornano a San Siro dopo 34 anni dall'ultima volta. In questo articolo, ricordiamo tutti gli incontri al Meazza tra le due squadre
Redazione

Dopo aver ottenuto tre punti pesantissimi contro la Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di rallentare. Venerdì sera, alle 20:45 a San Siro arriva il Pisa di Gilardino, attualmente all'ultimo posto in classifica, ma con voglia di riscattarsi. La partita porta con sé con una grande importanza, vista la presenza nella stessa giornata di Serie A del big match tra Napoli e Inter al Maradona. La possibilità di allungare sulle inseguitrici è un'occasione che i rossoneri non vogliono lasciarsi sfuggire.

I precedenti a 'San Siro' tra Milan e Pisa

—  

La prima sfida nella massima serie tra Milan e Pisa a San Siro risale al 13 ottobre 1968, vinta dai rossoneri 2-1 grazie ai gol di Sormani e Prati. Al termine di quella stagione il Milan chiuse secondo, quattro punti dietro la Fiorentina campione d’Italia. Non solo in Serie A le due squadre si sono incrociate: la seconda sfida al Meazza coincide con l’unica vittoria del Pisa in casa del Diavolo. Era il 24 maggio 1981, Serie B, e un gol di Odoacre Chierico al 22’ regalò ai nerazzurri un successo storico per 0-1.

LEGGI ANCHE

Per rivedere il confronto in Serie A bisogna attendere la stagione 1983/84, in una gara passata alla storia come il “Grande Esodo” del tifo pisano: oltre diecimila sostenitori raggiunsero San Siro per assistere, con orgoglio e malinconia, alla matematica retrocessione della squadra. Dopo il vantaggio di Criscimanni, il Milan pareggiò con Damiani, prima che Blissett a metà ripresa fissasse il 2-1 finale. I rossoneri conclusero quel campionato in una deludente ottava posizione. Immediatamente risalito in Serie A, il Pisa tornò a San Siro il 3 novembre 1985 per la nona giornata, trovando un Milan ormai al tramonto dell’era Farina. Decise un colpo di testa di Virdis: un risultato che pesò sulla successiva retrocessione dei toscani.

LEGGI ANCHE: Milan-Pisa, probabili formazioni: novità in difesa! Allegri inserisce...

L’ultimo confronto del decennio andò in scena il 24 gennaio 1988: ancora una vittoria rossonera per 1-0, firmata da Angelo Colombo. A fine stagione, però, entrambe le tifoserie poterono gioire: il Milan per la conquista dello Scudetto dopo la rimonta sul Napoli, il Pisa per la salvezza ottenuta con merito. L'unico pareggio a San Siro risale alla stagione successiva, mentre per tornare all'ultima sfida tra le due squadre bisogna far riferimento alla stagione 90/91. La partita si concluse con il risultato di uno a zero grazie al gol di Daniele Massaro.

Leggi anche
Milan-Fiorentina, time machine: Bacca e Prince ci regalano la vittoria
Milan, detto ‘piede caldo, gli infortuni: André Cruz compie 57 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA