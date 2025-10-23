Milan, il Pisa torna a 'San Siro'. Ecco tutti i precedenti con i nerazzurri

Dopo aver ottenuto tre punti pesantissimi contro la Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di rallentare. Venerdì sera, alle 20:45 a San Siro arriva il Pisa di Gilardino , attualmente all'ultimo posto in classifica, ma con voglia di riscattarsi. La partita porta con sé con una grande importanza, vista la presenza nella stessa giornata di Serie A del big match tra Napoli e Inter al Maradona. La possibilità di allungare sulle inseguitrici è un'occasione che i rossoneri non vogliono lasciarsi sfuggire.

I precedenti a 'San Siro' tra Milan e Pisa

La prima sfida nella massima serie tra Milan e Pisa a San Siro risale al 13 ottobre 1968, vinta dai rossoneri 2-1 grazie ai gol di Sormani e Prati. Al termine di quella stagione il Milan chiuse secondo, quattro punti dietro la Fiorentina campione d’Italia. Non solo in Serie A le due squadre si sono incrociate: la seconda sfida al Meazza coincide con l’unica vittoria del Pisa in casa del Diavolo. Era il 24 maggio 1981, Serie B, e un gol di Odoacre Chierico al 22’ regalò ai nerazzurri un successo storico per 0-1.