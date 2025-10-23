Milan, il Pisa torna a 'San Siro'. Ecco tutti i precedenti con i nerazzurri

Per rivedere il confronto in Serie A bisogna attendere la stagione 1983/84, in una gara passata alla storia come il “Grande Esodo” del tifo pisano: oltre diecimila sostenitori raggiunsero San Siro per assistere, con orgoglio e malinconia, alla matematica retrocessione della squadra. Dopo il vantaggio di Criscimanni, il Milan pareggiò con Damiani, prima che Blissett a metà ripresa fissasse il 2-1 finale. I rossoneri conclusero quel campionato in una deludente ottava posizione. Immediatamente risalito in Serie A, il Pisa tornò a San Siro il 3 novembre 1985 per la nona giornata, trovando un Milan ormai al tramonto dell’era Farina. Decise un colpo di testa di Virdis: un risultato che pesò sulla successiva retrocessione dei toscani.
L’ultimo confronto del decennio andò in scena il 24 gennaio 1988: ancora una vittoria rossonera per 1-0, firmata da Angelo Colombo. A fine stagione, però, entrambe le tifoserie poterono gioire: il Milan per la conquista dello Scudetto dopo la rimonta sul Napoli, il Pisa per la salvezza ottenuta con merito. L'unico pareggio a San Siro risale alla stagione successiva, mentre per tornare all'ultima sfida tra le due squadre bisogna far riferimento alla stagione 90/91. La partita si concluse con il risultato di uno a zero grazie al gol di Daniele Massaro.
