Milan-Fiorentina, time machine: Bacca e Prince ci regalano la vittoria

Torniamo a un Milan-Fiorentina della banter era, quando San Siro era vuoto, ma due gol regalavano il successo ai rossoneri
La seconda sosta stagionale si avvia alla conclusione e per i rossoneri è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno di campionato: il calendario propone la settima giornata di campionato contro la Fiorentina, a San Siro, e per prepararci alla sfida contro i viola, riviviamo un Milan-Fiorentina di dieci anni fa. Stagione 2015/16, si gioca a Milano in pieno inverno: è il 17 gennaio 2016, squadre in campo nel posticipo serale della domenica, alle 20.45. L'atmosfera a San Siro è fredda, sia per il clima, sia per la non brillante situazione di classifica dei rossoneri di Siniša Mihajlović.

4-4-2 in partenza per i rossoneri, con la coppia d'attacco Bacca-Niang pronta ad attaccare gli spazi in profondità. Cosa che accade dopo pochissimi minuti di gioco, quando Bacca sorprende la difesa viola sul suggerimento di Bonaventura: il colombiano rientra sul destro e, dopo un paio di finte, calcia con precisione all'angolino, 1-0 dopo 3'. I rossoneri, ben sistemati in campo, riescono a reggere gli attacchi di una Fiorentina che si presenta a questa sfida con soli tre punti da recuperare sul primo posto. E la formazione di Paulo Sousa, tra campo e panchina, presenta elementi di qualità come Iličić, Bernardeschi, Borja Valero, Marcos Alonso, Kalinić ma anche Giuseppe Rossi. Il Milan però c'è, è in partita e vuole recuperare posizioni in classifica per aggiudicarsi un posto in Europa. Nella ripresa, Siniša manda in campo i due cavalli di ritorno di quella stagione: Mario Balotelli e Kevin-Prince Boateng, arrivato proprio a gennaio.

Gli ospiti insistono alla ricerca del pareggio ma non creano grossi pericoli dalle parti di un giovanissimo Donnarumma. Anzi, l'occasione principale capita sul destro di Luca Antonelli, che sugli sviluppi di una punizione si ritrova in posizione di sparo a pochi passi da Tătărușanu, ma non riesce a segnare il 2-0. Ed è proprio Boateng, alla seconda presenza della sua seconda esperienza rossonera, a trovare il gol che chiude la partita nei minuti di recupero. Arriva una vittoria importante per la formazione di Mihajlović, che si rilancia in classifica e sale al sesto posto.

