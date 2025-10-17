Milan-Fiorentina, time machine: Bacca e Prince ci regalano la vittoria

La seconda sosta stagionale si avvia alla conclusione e per i rossoneri è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno di campionato: il calendario propone la settima giornata di campionato contro la Fiorentina, a San Siro, e per prepararci alla sfida contro i viola, riviviamo un Milan-Fiorentina di dieci anni fa. Stagione 2015/16, si gioca a Milano in pieno inverno: è il 17 gennaio 2016, squadre in campo nel posticipo serale della domenica, alle 20.45. L'atmosfera a San Siro è fredda, sia per il clima, sia per la non brillante situazione di classifica dei rossoneri di Siniša Mihajlović.