Milan-Fiorentina, time machine: Bacca e Prince ci regalano la vittoria

Torniamo a un Milan-Fiorentina della banter era, quando San Siro era vuoto, ma due gol regalavano il successo ai rossoneri
La seconda sosta stagionale si avvia alla conclusione e per i rossoneri è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno di campionato: il calendario propone la settima giornata di campionato contro la Fiorentina, a San Siro, e per prepararci alla sfida contro i viola, riviviamo un Milan-Fiorentina di dieci anni fa. Stagione 2015/16, si gioca a Milano in pieno inverno: è il 17 gennaio 2016, squadre in campo nel posticipo serale della domenica, alle 20.45. L'atmosfera a San Siro è fredda, sia per il clima, sia per la non brillante situazione di classifica dei rossoneri di Siniša Mihajlović.
4-4-2 in partenza per i rossoneri, con la coppia d'attacco Bacca-Niang pronta ad attaccare gli spazi in profondità. Cosa che accade dopo pochissimi minuti di gioco, quando Bacca sorprende la difesa viola sul suggerimento di Bonaventura: il colombiano rientra sul destro e, dopo un paio di finte, calcia con precisione all'angolino, 1-0 dopo 3'. I rossoneri, ben sistemati in campo, riescono a reggere gli attacchi di una Fiorentina che si presenta a questa sfida con soli tre punti da recuperare sul primo posto. E la formazione di Paulo Sousa, tra campo e panchina, presenta elementi di qualità come Iličić, Bernardeschi, Borja Valero, Marcos Alonso, Kalinić ma anche Giuseppe Rossi. Il Milan però c'è, è in partita e vuole recuperare posizioni in classifica per aggiudicarsi un posto in Europa. Nella ripresa, Siniša manda in campo i due cavalli di ritorno di quella stagione: Mario Balotelli e Kevin-Prince Boateng, arrivato proprio a gennaio.