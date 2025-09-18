Pianeta Milan
Amarcord, Maxi Lopez ed El Shaarawy trascinano il Milan di Allegri a Udine

Avvicinandosi a Udinese-Milan di campionato, torniamo indietro con la memoria alla sfida del 2012. In panchina, allora, c'era Max Allegri
Redazione PM

È sempre difficile andare a Udine a giocare. Allegri lo sa e sta preparando con attenzione la gara di sabato sera, in programma alle 20:45 alla Blu Energy Arena. Ne è consapevole anche per i suoi trascorsi sulla panchina rossonera. Il suo Milan, infatti, fu protagonista di una grande (ma ardua) rimonta ai danni dei friulani nel corso della stagione 2011/2012, la seconda di Max nella prima avventura rossonera. Ripercorriamola insieme.

Udinese-Milan, 11 febbraio 2012

Udinese-Milan nel girone d'andata mancava dal 2021/22. Stavolta rappresenterà la seconda gara esterna del campionato rossonero, la prima dopo la sosta in mezzo al binario Bologna-Napoli. Tra i vari precedenti collocati a Udine nella seconda metà di stagione, grazie al Time Machine riscriviamo le principali righe del 2-1 in rimonta giocato l'11 febbraio 2012, deciso dai gol di Maxi López ed El Shaarawy.

Il presente di allora non era granché sereno. Il Milan di Mister Allegri è campione in carica, ancora in piena lotta Scudetto, ma arriva dal pareggio casalingo col Napoli (0-0) dopo il ko a domicilio della Lazio (0-2). È il primo impegno da affrontare senza la stella Ibrahimović, squalificato per il rosso preso nel weekend precedente nel parapiglia con Aronica. Un paio di particolari in più: l'Udinese di Guidolin occupa la terza posizione e ci rimarrà fino in fondo, il Diavolo è incerottato - assenti Abbiati, Boateng e Van Bommel - e pure alla vigilia degli Ottavi di Champions League. Primo tempo di sofferenza. Di Natale è ovunque in attacco: crea e segna di mancino al 19' premiato dalla deviazione di Thiago Silvia a beffare Amelia, crea e spreca; e poi Isla e Domizzi rincarano la dose.

Prima dell'intervallo lampo di El Shaarawy, in avvio di ripresa sbuca Nocerino ma è impreciso di testa sotto misura. Qualcosa sta cambiando, però non si vede subito. La svolta arriva con l'ingresso in campo di Maxi López, anche se i bianconeri si rendono molto pericolosi quando Domizzi e Danilo costringono Amelia alla doppia paratona. Al 77' El Shaarawy mette in mezzo un tiro-cross velenoso, Handanovič respinge corto e proprio Maxi López si avventa scaricando in rete il pallone del pari. Dopo aver sprecato il raddoppio, il sorpasso arriva lo stesso all'85' quando in ripartenza Maxi López serve l'assist ed El Shaarawy gira alle spalle del portiere. Rimonta completata e vittoria in cassaforte - a Udine mancava dal 2008 -, il miglior slancio possibile verso l'Arsenal. Nonostante quella Serie A, alla fine, non ci sorrise.

