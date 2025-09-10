Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord Milan, il gol decisivo contro l’Inter e non solo: Javi Moreno compie 51 anni

ULTIME MILAN NEWS

Milan, il gol decisivo contro l’Inter e non solo: Javi Moreno compie 51 anni

Milan, il gol decisivo contro l'Inter e non solo: Javi Moreno compie 51 anni
Javi Moreno, ex punta del Milan, ha avuto poche occasioni per cercare di dimostrare il suo valore. Il cambiamento dopo l’arrivo in Italia non lo ha aiutato
Redazione

Javi Moreno ha attraversato un breve periodo a Milano, sponda rossonera, giocando soltanto nella stagione 2001-2002, passato inosservato dalla stampa e non solo per via della numerosa concorrenza in quel periodo. Oggi il calciatore compie 51 anni.

ANEDDOTI E CURIOSITÀ SU JAVI MORENO AL MILAN

—  

Arrivato in Italia per la prima volta dall’Alavés, con cui ha avuto modo di mettersi in mostra con 22 gol nel campionato spagnolo. Acquistato per 16 miliardi di lire nell’estate 2001 con l’obiettivo di far rifiatare Pippo Inzaghi in vista dei match cruciali della stagione e anche dare profondità alla rosa.

LEGGI ANCHE

Il suo momento più iconico lo ha avuto in occasione del Derby della Madonnina nel match di Coppa Italia 2002, segnando il gol decisivo, ma in Serie A ha messo a segno soltanto 2 reti, entrambe contro il Lecce.

Durante un’intervista in Spagna, Moreno ha raccontato quella notte, restando stupito dall’atmosfera calorosa dei tifosi rossoneri nei derby: “Non avevo mai sentito un rumore così”.

Nonostante il buon carattere e la grinta trasmessa in campo, ha “pesato” l’adattamento al calcio italiano, avendo molte difficoltà per questioni tattiche.

Il clima tattico in Italia, infatti, lo ha spiazzato completamente, paragonando la situazione con la Spagna: “In Spagna il calcio è più aperto, qui devi pensare più che correre”.

Dopo una sola annata, viene ceduto all’Atlético Madrid con un ritorno in Spagna con alte aspettative, ma che alla fine non ha dimostrato tutte le sue qualità come fatto prima.

In un’intervista ha scherzato ironicamente: “A Milano ho imparato più parole in italiano che gol ho fatto”.

L’attaccante viene spesso citato ancora oggi nei quiz e nelle liste dei “giocatori meteora” del Milan anni 2000.

Ha scelto la maglia numero 9, ereditandolo simbolicamente dopo attaccanti importanti.

I compagni lo hanno soprannominato “El Toro” per la sua fisicità e il suo essere combattivo in campo.

Ha debuttato ufficialmente in Serie A contro il Brescia esattamente il 26 agosto del 2001.

LEGGI ANCHE: Milan, Suzuki è davvero il futuro della porta? Punta su Torriani>>>

Ha impressionato i propri colleghi anche in allenamento, tant’è che i portieri del Milan hanno avuto paura per i suoi tiri potenti.

Ha avuto un rapporto di massimo rispetto con Shevchenko. Lui stesso ha dichiarato che allenarsi con l’ucraino lo ha aiutato a migliorarsi.

Vito Pio Romagno

Leggi anche
Dalla mossa di Capello, alle vittorie con il Milan: Desailly compie 57 anni
Dalla crescita alle giovanili al debutto in Champions League contro il Porto: Carlo Cudicini...

© RIPRODUZIONE RISERVATA