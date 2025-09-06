Dalla crescita alle giovanili al debutto in Champions League contro il Porto: Carlo Cudicini compie 52 anni

Pianeta Milan
Carlo Cudicini ha giocato nel Milan, disputando però poche presenze per poi andar via in prestito ed infine a titolo definitivo. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, l’ex portiere ha dovuto sorbire la presenza di un gigante come Sebastiano Rossi. Oggi l’ex estremo difensore compie 52 anni.

ANEDDOTI E CURIOSITÀ SU CARLO CUDICINI AL MILAN

Cudicini ha ottenuto un record non da sottovalutare: ha esordito in Champions League come portiere del ‘Diavolo’ a soli 19 anni, 5 mesi e 25 giorni. Milanista sin dalla nascita, per lui è stato emozionante sia giocare per la propria squadra del cuore, sia debuttare con tanti campioni in campo: “Essendo un grandissimo tifoso rossonero, ho esordito in Champions, giocando 90 minuti anche a San Siro: tappe epiche della mia vita da tifoso e da professionista”.

Nonostante questo, ha però ottenuto soltanto 3 presenze ufficiali, tutte in Champions League, senza mai debuttare in campionato. Carlo Cudicini è figlio di Fabio Cudicini, che con i rossoneri ha vinto di tutto: Coppa dei Campioni, scudetto, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia e Coppa delle Coppe.

Dopo i vari prestiti per acquisire sicurezza tra i pali (Prato, Lazio e Castel di Sangro), si trasferisce al Chelsea nella stagione 1999-2000, e vi rimane fino al 2009, diventando uno dei portieri più forti del campionato britannico.

Il passaggio ai ‘Blues’ è avvenuto grazie all’interessamento di Gianluca Vialli, che lo ha voluto fortemente, notando le sue buone qualità in porta. Ha debuttato il 3 marzo 1993 contro il Porto e ha disputato la sua ultima partita contro il PSV Eindhoven il 21 aprile dello stesso anno.

Vito Pio Romagno

