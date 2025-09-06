Dalla crescita alle giovanili al debutto in Champions League contro il Porto: Carlo Cudicini compie 52 anni

ANEDDOTI E CURIOSITÀ SU CARLO CUDICINI AL MILAN

Cudicini ha ottenuto un record non da sottovalutare: ha esordito in Champions League come portiere del ‘Diavolo’ a soli 19 anni, 5 mesi e 25 giorni. Milanista sin dalla nascita, per lui è stato emozionante sia giocare per la propria squadra del cuore, sia debuttare con tanti campioni in campo: “Essendo un grandissimo tifoso rossonero, ho esordito in Champions, giocando 90 minuti anche a San Siro: tappe epiche della mia vita da tifoso e da professionista”.