Dalla crescita alle giovanili al debutto in Champions League contro il Porto: Carlo Cudicini compie 52 anni

Nonostante questo, ha però ottenuto soltanto 3 presenze ufficiali, tutte in Champions League, senza mai debuttare in campionato. Carlo Cudicini è figlio di Fabio Cudicini, che con i rossoneri ha vinto di tutto: Coppa dei Campioni, scudetto, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia e Coppa delle Coppe.
Dopo i vari prestiti per acquisire sicurezza tra i pali (Prato, Lazio e Castel di Sangro), si trasferisce al Chelsea nella stagione 1999-2000, e vi rimane fino al 2009, diventando uno dei portieri più forti del campionato britannico.
Il passaggio ai ‘Blues’ è avvenuto grazie all’interessamento di Gianluca Vialli, che lo ha voluto fortemente, notando le sue buone qualità in porta. Ha debuttato il 3 marzo 1993 contro il Porto e ha disputato la sua ultima partita contro il PSV Eindhoven il 21 aprile dello stesso anno.
Vito Pio Romagno
