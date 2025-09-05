Il suo primo gol in Serie A è arrivato contro il Bologna con una punizione perfetta, e subito ha fatto impazzire i propri tifosi.

Ha vinto il campionato nella stagione 1998-1999 con Zaccheroni in panchina, anno in cui Leonardo è diventato protagonista di quella squadra.

Dopo l’esperienza in Brasile prima e a Parigi poi, è tornato a Milano per concludere la sua carriera.

Dopo il ritiro l’ex calciatore decide di intraprendere la carriera da allenatore nella stagione 2009-2010 , quando Berlusconi e Galliani hanno convinto il brasiliano a diventare allenatore, anche senza esperienza.

Il modulo utilizzato è stato il 4-2-4 con Pato e Ronaldinho a sostegno di Borriello. Quel Milan ha segnato tanti gol, ma ne ha subiti altrettanti.