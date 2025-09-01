La fiducia di Berlusconi e il trio olandese al Milan: Gullit compie 63 anni

Silvio Berlusconi lo ha voluto fortemente per costruire una squadra solida e, soprattutto, vincente.

Sotto gli ordini di Arrigo Sacchi, Gullit si è “sposato” bene con gli altri 2 olandesi, trovando il giusto feeling che porterà al Milan ad alzare trofei importanti.

Oltre all’aspetto calcistico, Gullit è rimasta ancora oggi un’icona anche per le famose treccine rasta, diventate simbolo, rarissime nel calcio europeo di quegli anni.

Il suo soprannome “Il Tulipano Nero” gli è stato accostato sia per il colore della pelle, sia per l’eleganza trasmessa sul terreno di gioco.

Nel 1987, in occasione di un derby, ha conquistato sin da subito i suoi tifosi grazie alle sue giocate e il suo modo di interpretare il calcio in campo.

Con la maglia rossonera, ha vinto in totale: 3 campionati italiani, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontinentali, diventando anche Campione d’Europa con la propria nazionale nel 1988.

In occasione della finale della Coppa dei Campioni nel 1989, Gullit ha messo a segno una doppietta nel 4-0 finale contro lo Steaua Bucarest.

Sacchi ha sempre voluto il suo pupillo sacrificarsi nella fase difensiva, ma all’olandese non è mai piaciuto perché: “correre dietro agli avversari non era la sua passione”.

Ha avuto un buon rapporto con il presidente Silvio Berlusconi. Quest’ultimo lo ha definito come un testimonial perfetto per l’immagine vincente e glamour del Milan. In una sua dichiarazione, ha espresso anche belle parole nei suoi confronti: “era il più bello spot pubblicitario vivente per il club”.

I problemi al ginocchio hanno influenzato e non poco il suo addio al Milan: prima un “salto” alla Sampdoria per poi fare ritorno, ed infine l’addio definitivo al Chelsea.

Il 12 febbraio 1998 si è ritirato dal calcio giocato all’età di 36 anni, per iniziare la carriera da allenatore.

Attualmente è opinionista e nel 2017 ha pubblicato un libro intitolato “Non guardare la palla. Che cos’è (davvero) il calcio.

Vito Pio Romagno