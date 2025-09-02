Milan, quel gol col Barcellona e non solo: Pato compie 36 anni

Il 13 gennaio del 2008 ha messo a segno uno dei suoi primi gol con il ‘Diavolo’ contro il Napoli, cominciando al meglio la sua esperienza in Italia.

Tuttavia, ci sono alcuni momenti iconici del brasiliano che vale la pena ricordare:

Il 13 settembre 2011 ha messo a segno il gol più veloce in Champions League contro il Barcellona dopo soli 24 secondi.

Il derby contro l’Inter è stata una delle partite preferite dal numero 7 rossonero: il più importante risale all’aprile del 2011, con una doppietta incredibile che ha portato il Milan verso la conquista dello scudetto.

Il suo compagno di squadra più legato è stato il connazionale Ronaldinho, col quale si sono sfidati in ogni allenamento con giocate spettacolari.

Il Presidente Silvio Berlusconi lo ha definito come “il futuro del Milan”. Nel 2012 ha bloccato infatti il trasferimento del brasiliano verso il PSG, anche perché Pato era fidanzato con Barbara Berlusconi (figlia del presidente).

In totale ha collezionato 150 presenze e 63 gol e 18 assist.

Appena arrivato a Milano ha fatto grande fatica soprattutto con la lingua italiana. I propri compagni lo hanno sempre preso in giro per il suo accento, mentre Kakà ha voluto conoscerlo meglio.

Pato al Milan ha sempre ascoltato la musica e ha sempre portato con sé Mp3 o le cuffiette. Ronaldinho gli ha riferito che ascolta sempre pop anziché samba o pagode brasiliano.

In un allenamento è riuscito a saltare tutti i giocatori compreso il portiere, buttando la palla in rete a porta vuota. Questo gesto ha mandato su tutte le furie Rino Gattuso perché ha odiato i numeri da circo.

Ha sempre amato la cucina italiana, in particolare la pasta, tant’è che i nutrizionisti del Milan hanno dovuto limitare i carboidrati per evitare squilibri.

Il calciatore è stato al centro del gossip a seguito della relazione avuta con Barbara Berlusconi. Alcuni giornalisti hanno ipotizzato che tutto questo lo potesse distrarre dal calcio, ma Pato ha sempre negato tutto.

Vito Pio Romagno