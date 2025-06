L’ex Milan Javi Moreno guiderà l’Intercity in Spagna

L'Intercity, club di quarta divisione spagnola, ha raggiunto un accordo con l'ex attaccante del Milan, Javi Moreno, per la guida della squadra la prossima stagione. L'allenatore valenciano assumerà la guida della prima squadra con l'obiettivo di riportare il club in terza serie. Moreno giocò nel Milan per una sola stagione, dal 2001 al 2002, con 16 presenze e 2 gol. Andò via l'anno successivo per approdare all'Atlético Madrid.