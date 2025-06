Calciomercato Milan, Tare pensa a un top player per la difesa di Allegri

Mancano un paio di giorni alla conclusione della prima finestra del calciomercato estivo ma, come abbiamo visto, il Milan è già stato ampiamente operativo. Tanto in entrata (trovato l'accordo con lo svincolato Luka Modrić) quanto in uscita (in definizione la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, già ufficiale invece il riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus). Ora, però, il Diavolo dovrà prepararsi a vivere tre mesi, fino al prossimo 1° settembre, quando chiuderà la seconda finestra trasferimenti, davvero a tutta birra! Oggi focus su ciò che accadrà in difesa. PROSSIMA SCHEDA