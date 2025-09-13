Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, è stato tra i talenti più brillanti passati al Milan negli anni recenti. Il ricordo del gol col Barcellona in Champions dopo 24 secondi
Milan, Pato: 'Certe notti' cantava Luciano Ligabue. Ed era proprio una di quelle notti magiche con il clima e la musica della Champions League che ha sempre trasformato il Milan e ha spinto i giocatori rossoneri a dare il meglio di loro stessi. Parliamo della sfida tra Barcellona e il Diavolo che si è giocata 14 anni fa esatti (13 settembre 2011). La prima partita dell'allora Gruppo H (girone che il Milan concluse, qualificandosi, al secondo posto proprio dietro i blaugrana). Una gara come tante viste in quel periodo: il Barcellona di Guardiola dominava in lungo e in largo e mise sotto pressione il Milan di Allegri per tutta la partita.
Milan, Pato e il gol col Barcellona
Ma anche una gara che resta nella storia del Milan e della Champions League: dopo soli 24 secondi dal fischio di inizio, un lampo brillò nel cielo dello stadio Camp Nou. Alexandre Pato prese palla, un controllo veloce e uno scatto che tagliò in due la difesa del Barcellona. Tiro sotto le gambe del portiere e gol. Una rete che ancora, dopo 14 anni, molti tifosi del Milan ricordano con grande affetto. Quella partita terminò 2-2 con il Milan che soffrì per 90 minuti, ma riacciuffò il pareggio nel recupero con l'incornata di Thiago Silva. Il Milan ha voluto ricordare lo storico gesto tecnico di Pato con il video del gol pubblicato sui social. Eccolo qui.