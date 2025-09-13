Milan, Pato: 'Certe notti' cantava Luciano Ligabue. Ed era proprio una di quelle notti magiche con il clima e la musica della Champions League che ha sempre trasformato il Milan e ha spinto i giocatori rossoneri a dare il meglio di loro stessi. Parliamo della sfida tra Barcellona e il Diavolo che si è giocata 14 anni fa esatti (13 settembre 2011). La prima partita dell'allora Gruppo H (girone che il Milan concluse, qualificandosi, al secondo posto proprio dietro i blaugrana). Una gara come tante viste in quel periodo: il Barcellona di Guardiola dominava in lungo e in largo e mise sotto pressione il Milan di Allegri per tutta la partita.