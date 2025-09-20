Pianeta Milan
PIANETAMILAN la storia amarcord Milan, detto ‘piede caldo, gli infortuni: André Cruz compie 57 anni

Dopo l’avventura al Napoli, arriva al Milan André Cruz dopo una lunga lotta con l’Inter. Infortuni e cambi in panchina, non lascia il segno
André Alves Cruz è stato un giocatore del Milan dal 1997 al 1999. Prelevato dal Napoli, il calciatore è arrivato a Milano (sponda rossonera) dopo una lunga contesa con i cugini dell’Inter. Ha vinto diversi trofei in Brasile, ma non è mai riuscito a portare a casa qualche medaglia durante l’esperienza in Italia. Il calciatore compie oggi 57 anni.

Con la maglia rossonera ha realizzato in totale solo 17 presenze ufficiali con 2 reti.

Soprannominato “piede caldo” per il suo sinistro preciso e potente nei calci piazzati.

Cruz inizialmente avrebbe firmato un pre-contratto con l’Inter, ma poi l’affare è saltato. I nerazzurri hanno ricevuto Moreiro come contropartita.

Durante l’avventura con il ‘Diavolo’, il brasiliano ha avuto una serie di problemi alla schiena che hanno costretto il giocatore a saltare diverse partite importanti. Infatti, in uno dei primi mesi ha lamentato già forti dolori alla schiena, mentre nell’anno del suo debutto la squadra è sembrata in forma, ma a causa di alcune problematiche avute successivamente, la stagione non si è conclusa poi nel migliore dei modi.

Cruz è stato molto apprezzato per la sua tecnica durante gli allenamenti, ma queste caratteristiche non si sposavano bene con le tattiche e le strategie del Milan.

Ha ammirato molto difensori del calibro di Maldini e Baresi. Dopo una stagione intensa, Cruz ha fatto i complimenti proprio al numero 3 rossonero, il quale ha risposto di non aver mai lavorato così tanto in vita sua.

Quando in panchina è arrivato Zaccheroni, Cruz non ha più trovato spazio, a causa del cambio tattico che ha portato automaticamente ad una diminuzione drastica delle presenze sul terreno di gioco.

Successivamente si è trasferito allo Standard Liegi, suo vecchio club.

Si è ritirato dalla carriera agonistica nel 2004.

