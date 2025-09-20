Milan, detto ‘piede caldo, gli infortuni: André Cruz compie 57 anni

Durante l’avventura con il ‘Diavolo’, il brasiliano ha avuto una serie di problemi alla schiena che hanno costretto il giocatore a saltare diverse partite importanti. Infatti, in uno dei primi mesi ha lamentato già forti dolori alla schiena, mentre nell’anno del suo debutto la squadra è sembrata in forma, ma a causa di alcune problematiche avute successivamente, la stagione non si è conclusa poi nel migliore dei modi.
Cruz è stato molto apprezzato per la sua tecnica durante gli allenamenti, ma queste caratteristiche non si sposavano bene con le tattiche e le strategie del Milan.
Ha ammirato molto difensori del calibro di Maldini e Baresi. Dopo una stagione intensa, Cruz ha fatto i complimenti proprio al numero 3 rossonero, il quale ha risposto di non aver mai lavorato così tanto in vita sua.
Quando in panchina è arrivato Zaccheroni, Cruz non ha più trovato spazio, a causa del cambio tattico che ha portato automaticamente ad una diminuzione drastica delle presenze sul terreno di gioco.
Successivamente si è trasferito allo Standard Liegi, suo vecchio club.
Si è ritirato dalla carriera agonistica nel 2004.
