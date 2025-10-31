Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Medesimo discorso vale per Fikayo Tomori (problema al ginocchio) e Santiago Giménez (botta alla caviglia). Sono tornati, invece, ad allenarsi ieri in gruppo Pervis Estupiñán e Ardon Jashari. Le buone notizie per Allegri, però, potrebbero venire da altri due giocatori ancora alle prese con infortuni di vario tipo.