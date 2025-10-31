Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Infortuni, la situazione verso Milan-Roma: Allegri trema. Rabiot e Pulisic, ci sono novità

INFORTUNATI

Infortuni, la situazione verso Milan-Roma: Allegri trema. Rabiot e Pulisic, ci sono novità

Infortuni Milan, il bollettino: in tre rischiano la Roma. Ma Rabiot e Pulisic ...
Domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' si giocherà Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 e il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri deve ancora combattere con numerosi infortuni. Il punto del 'CorSera'
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica a quota 18 punti (pari merito con l'Inter), riceverà a 'San Siro' domenica 2 novembre, alle ore 20:45, la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in graduatoria a quota 21 (pari merito con il Napoli) per il big match della 10^ giornata della Serie A 2025-2026.

Infortuni, Milan decimato. Contro la Roma rischiano altri tre

—  

In casa rossonera, però, Allegri dovrà - ancora una volta - fronteggiare l'emergenza infortuni. Ieri, infatti, Rafael Leão non si è allenato con il resto della squadra ed è in dubbio per Milan-Roma. L'attaccante portoghese, classe 1999, è alle prese con un'infiammazione all'anca. Oggi si saprà qualcosa in più, ma Allegri conta di recuperarlo almeno per la panchina.

LEGGI ANCHE

Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Medesimo discorso vale per Fikayo Tomori (problema al ginocchio) e Santiago Giménez (botta alla caviglia). Sono tornati, invece, ad allenarsi ieri in gruppo Pervis Estupiñán e Ardon Jashari. Le buone notizie per Allegri, però, potrebbero venire da altri due giocatori ancora alle prese con infortuni di vario tipo.

LEGGI ANCHE: Mercato, il Milan lo riporta in Serie A: colpo di esperienza alla Modric in arrivo. Le news >>>

Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che stanno smaltendo la lesione al polpaccio (il primo) e al bicipite femorale (il secondo) per il quotidiano generalista proveranno a rientrare per la trasferta di Parma di sabato 8 novembre. Quindi, in anticipo rispetto alle previsioni, che davano il rientro in campo del francese e dello statunitense direttamente dopo la sosta Nazionali, per il derby del 23 novembre contro l'Inter.

Leggi anche
Gimenez, Gozzini dubbiosa: “Un attaccante che non tira in porta, come può trovare il...
Milan-Roma, Nkunku titolare: punta a gonfiare il palloncino. In attacco con lui …

© RIPRODUZIONE RISERVATA