Milan, Gozzini su Gimenez: 'Ci sono due mesi per convincere il club'

Alessandra Gozzini, su La Gazzetta dello Sport, analizza il momento difficile di Santiago Gimenez: ancora a secco di gol in Serie A, il messicano ha due mesi per convincere il Milan a cambiare un destino che oggi sembra sempre più tracciato.
Alessandra Gozzini, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha tracciato un ritratto lucido della situazione che sta vivendo al Milan Santiago Gimenez, ancora alla ricerca del primo gol in campionato. La giornalista sottolinea come il tempo per invertire la rotta stia cominciando a scarseggiare: da qui a gennaio, restano appena otto partite, nove in caso di finale di Supercoppa, per dimostrare di meritare la conferma del club. Tra queste partite, ce n'è una segnata in rosso: il derby contro l'Inter, in programma dopo la sosta di novembre, potrebbe rappresentare lo spartiacque della sua stagione: un gol in quella partita avrebbe il potere di cambiare prospettiva e forse anche destino. Ma la domanda su cui ragiona la Gozzini è semplice e al tempo stesso diretta: "Ma un attaccante che non tira in porta, come può trovare il gol?".
Milan, la stagione di Gimenez
—
Arrivato lo scorso gennaio per 28,5 milioni di euro, Gimenez sembrava già vicino all'addio in estate. È stato lui, però, a voler restare, convinto che la sua avventura milanista non potesse concludersi così presto. Gli infortuni di Leao, Nkunku mai al 100% e lo stop di Pulisic gli hanno aperto nuove possibilità, facendolo tornare protagonista quasi per necessità: titolare in otto delle nove gare di campionato, si è distinto più per dedizione e spirito di sacrificio che per incisività sotto porta.