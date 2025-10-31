È ballottaggio, però, secondo la 'rosea', sui chi sarà il partner in attacco di Nkunku in Milan-Roma: toccherà a Ruben Loftus-Cheek giocare in supporto del numero 18 o a Rafael Leão ? Il centrocampista inglese dovrebbe giocare comunque titolare, al di là della posizione che ricoprirà in campo: se non sarà da seconda punta, sarà in mediana. Molto dipenderà dalle condizioni dell'attaccante portoghese, alle prese con un' infiammazione all'anca .

Altri osservati speciali in vista di Milan-Roma sono Fikayo Tomori e Santiago Giménez. Il difensore non ha solo un fastidio a un ginocchio, ma ha anche subito una botta che gli ha provocato un ematoma a una coscia. Koni De Winter è già in preallarme per completare la linea a tre dietro dove Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović sono inamovibili. L'attaccante, invece, ha un problema alla caviglia che a Bergamo lo ha costretto a chiedere la sostituzione.