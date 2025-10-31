Pianeta Milan
Milan-Roma, Nkunku titolare: punta a gonfiare il palloncino. In attacco con lui …

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 giunto in estate dal Chelsea, dovrebbe fare il suo debutto da titolare in maglia rossonera in occasione di Milan-Roma di domenica sera a 'San Siro'. Il punto de 'La Gazzetta dello Sport'
Domenica 2 novembre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Christopher Nkunku è praticamente certo di indossare una maglia da titolare. L'attaccante francese, classe 1997, farà il suo debutto dal 1' in maglia rossonera in campionato: finora, infatti, ha collezionato appena 108' in 5 presenze, tutte da subentrato.

Milan-Roma, spazio a Nkunku dal 1'. Per la prima volta in Serie A

L'unica volta che l'ex RB Lipsia e Chelsea ha giocato dall'inizio, in questa stagione, è stata in Coppa Italia, nel 3-0 contro il Lecce a Milano. Gara in cui ha segnato un gran gol in sforbiciata, sull'assist di Alexis Saelemaekers ed esultato nella sua maniera iconica, ovvero gonfiando un palloncino per dedicare la rete al figlio. Nkunku spera, ora, di poter ripetere l'esultanza anche durante la difficile sfida di domenica contro la Roma di Gian Piero Gasperini, prima in classifica.

È ballottaggio, però, secondo la 'rosea', sui chi sarà il partner in attacco di Nkunku in Milan-Roma: toccherà a Ruben Loftus-Cheek giocare in supporto del numero 18 o a Rafael Leão? Il centrocampista inglese dovrebbe giocare comunque titolare, al di là della posizione che ricoprirà in campo: se non sarà da seconda punta, sarà in mediana. Molto dipenderà dalle condizioni dell'attaccante portoghese, alle prese con un'infiammazione all'anca.

Altri osservati speciali in vista di Milan-Roma sono Fikayo Tomori e Santiago Giménez. Il difensore non ha solo un fastidio a un ginocchio, ma ha anche subito una botta che gli ha provocato un ematoma a una coscia. Koni De Winter è già in preallarme per completare la linea a tre dietro dove Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović sono inamovibili. L'attaccante, invece, ha un problema alla caviglia che a Bergamo lo ha costretto a chiedere la sostituzione.

