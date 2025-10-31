Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Attacco Milan, il problema di Allegri: numeri disastrosi”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Attacco Milan, il problema di Allegri: numeri disastrosi”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Attacco Milan, il problema di Allegri: numeri disastrosi'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 31 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 31 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la nomina ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. Per lui, contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Oggi primo allenamento, domani debutto a Cremona con la difesa a tre. Poi virerà su quella a quattro.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 31 ottobre 2025

Domani scenderà in campo anche il Napoli di Antonio Conte contro il Como e gli azzurri scoprono di avere un problema davanti: senza Rasmus Højlund, infatti, non arrivano gol dalle altre punte. Nel match contro i lariani di Cesc Fàbregas, ad ogni modo, si rivedranno Scott McTominay e David Neres.

Mentre la Lazio frena a Pisa (0-0) nel match che ha chiuso la 9^ giornata di campionato, la Roma prima in classifica pensa al big match di 'San Siro' contro il Milan in modalità multitasking. Il tecnico Gian Piero Gasperini ama mischiare sempre le carte e il disegno partita in corsa.

Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, ha un problema in attacco: i suoi centravanti segnano poco e contro i giallorossi sarà ancora in emergenza. Ultima chiamata, invece, per Stefano Pioli alla Fiorentina. Se non batte il Lecce può saltare: al suo posto Thiago Motta, Daniele De Rossi o Paolo Vanoli.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, l’ora di Nkunku: c’è un palloncino...
Milan, verso la Roma con tanti enigmi. Calciomercato, chi al posto del ‘Bebote’ Giménez?

© RIPRODUZIONE RISERVATA