Domani scenderà in campo anche il Napoli di Antonio Conte contro il Como e gli azzurri scoprono di avere un problema davanti: senza Rasmus Højlund , infatti, non arrivano gol dalle altre punte. Nel match contro i lariani di Cesc Fàbregas , ad ogni modo, si rivedranno Scott McTominay e David Neres .

Mentre la Lazio frena a Pisa ( 0-0 ) nel match che ha chiuso la 9^ giornata di campionato, la Roma prima in classifica pensa al big match di 'San Siro' contro il Milan in modalità multitasking. Il tecnico Gian Piero Gasperini ama mischiare sempre le carte e il disegno partita in corsa.

Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, ha un problema in attacco: i suoi centravanti segnano poco e contro i giallorossi sarà ancora in emergenza. Ultima chiamata, invece, per Stefano Pioli alla Fiorentina. Se non batte il Lecce può saltare: al suo posto Thiago Motta, Daniele De Rossi o Paolo Vanoli.