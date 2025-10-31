Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, l'ora di Nkunku: c'è un palloncino da gonfiare"

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, l’ora di Nkunku: c’è un palloncino da gonfiare”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 31 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 31 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha ricordato come potrebbe cambiare la nuova Juventus di Luciano Spalletti: spazio al 4-3-3, con al comando la fantasia del gioiello turco Kenan Yıldız. Ma domani, nell'esordio di Cremona, avanti con la difesa a tre. Con Manuel Locatelli sotto esame in mediana e Dušan Vlahović in pole position per l'attacco.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 31 ottobre 2025

In casa Inter si respira una bella aria, grazie anche alle 'magie' del tecnico Cristian Chivu. Le ultime? Puntare sui giovani in attacco e schierare Yann-Aurel Bisseck come centrale della sua difesa a tre. Il Milan, invece, deve vedersela con tanti infortuni e per il big match di domenica sera contro la Roma in campionato schiererà titolare Christopher Nkunku.

Mentre Antonio Conte (Napoli) e Gian Piero Gasperini (Roma) dimostrano di potersi contendere questo campionato, sembra giunta agli sgoccioli l'avventura di Patrick Vieira alla guida del Genoa: è quasi fuori. Con lui, via anche il direttore sportivo Marco Ottolini.

