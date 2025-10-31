In casa Inter si respira una bella aria, grazie anche alle 'magie' del tecnico Cristian Chivu. Le ultime? Puntare sui giovani in attacco e schierare Yann-Aurel Bisseck come centrale della sua difesa a tre. Il Milan, invece, deve vedersela con tanti infortuni e per il big match di domenica sera contro la Roma in campionato schiererà titolare Christopher Nkunku.
Mentre Antonio Conte (Napoli) e Gian Piero Gasperini (Roma) dimostrano di potersi contendere questo campionato, sembra giunta agli sgoccioli l'avventura di Patrick Vieira alla guida del Genoa: è quasi fuori. Con lui, via anche il direttore sportivo Marco Ottolini.
