Lecce-Napoli 0-1, Camarda sbaglia un rigore. Sacchi: "Ho visto errori commessi dai più grandi"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, lo ha difeso, però, a spada tratta su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "L' immagine di Francesco panchina, dopo aver sbagliato il calcio di rigore e dopo che il Napoli è passato in vantaggio con André-Frank Zambo Anguissa, è la dimostrazione che il calcio è sì, bellezza, stupore, gioia, ma può anche essere, come in questo caso, delusione, lacrime, dolore. Dico sempre che il calcio è lo specchio della vita: in campo succede tutto e pure il suo contrario. Sbagliare un calcio di rigore non potrà mai essere una colpa".