Visti i molti infortuni occorsi dopo la sosta Nazionali di ottobre, nel Milan di Massimiliano Allegri ci sono rotazioni ridotte nell'ultimo periodo. Giocano quasi sempre gli stessi calciatori e questo si riflette nel loro minutaggio. Numeri e dati

Daniele Triolo Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 12:29)

Il Milan di Massimiliano Allegri è in apnea. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come, nelle ultime due partite contro Pisa (2-2) e Atalanta (1-1), il Diavolo abbia mostrato - nel corso dei match - una stanchezza piuttosto evidente. Il motivo? Per via dei tanti infortuni, Allegri è costretto a schierare sempre gli stessi giocatori, ha rotazioni ridotte e non riesce a dare fiato ai calciatori tra una gara e l'altra e neanche all'interno di una stessa partita.