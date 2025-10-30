A centrocampo, sempre impiegati Youssouf Fofana, Luka Modrić e Samuele Ricci, viste le assenze in contemporanea di Adrien Rabiot, Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek (rientrato, però, a Bergamo). Sugli esterni, tre gare di fila da titolare per Davide Bartesaghi, visti i ripetuti problemi di Pervis Estupiñán e per Alexis Saelemaekers, dato che, ad oggi, Zachary Athekame non fornisce adeguate garanzie come rincalzo.
Davanti, con l'infortunio di Christian Pulisic, ecco 180 minuti per Rafael Leão, poi 138 per Santiago Giménez (ancora a secco di gol in campionato) e 60 per Christopher Nkunku, che non riesce ancora a incidere. Avanti ancora così contro Roma e Parma; poi il Diavolo proverà a riprendere fiato e a tornare (quasi) a ranghi completi.
