Domenica 2 novembre , alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Roma , partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 e la compagine di Gian Piero Gasperini , attualmente prima in classifica a quota 21 punti , a pari merito con il Napoli e a + 3 sui rossoneri di Massimiliano Allegri , potrebbe aver perso uno dei suoi protagonisti più attesi: Evan Ferguson .

Ieri sera, infatti, allo stadio 'Olimpico', Ferguson, partito titolare in Roma-Parma nonostante una caviglia in disordine, ha rimediato un infortunio nella medesima zona dopo appena 18 secondi di gioco. Ha forzato qualche minuto, poi ha chiesto il cambio e lasciato il posto sul terreno di gioco a Leon Bailey.