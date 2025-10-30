Pianeta Milan
Roma, oggi esami per Ferguson: quasi impossibile vederlo a ‘San Siro’ contro il Milan

Evan Ferguson, centravanti irlandese classe 2004, della Roma, è andato k.o. dopo 18 secondi nella sfida di ieri contro il Parma allo stadio 'Olimpico': niente Milan a 'San Siro' domenica sera per lui, ma rischia uno stop un po' più lungo
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 2 novembre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 e la compagine di Gian Piero Gasperini, attualmente prima in classifica a quota 21 punti, a pari merito con il Napoli e a + 3 sui rossoneri di Massimiliano Allegri, potrebbe aver perso uno dei suoi protagonisti più attesi: Evan Ferguson.

Ieri sera, infatti, allo stadio 'Olimpico', Ferguson, partito titolare in Roma-Parma nonostante una caviglia in disordine, ha rimediato un infortunio nella medesima zona dopo appena 18 secondi di gioco. Ha forzato qualche minuto, poi ha chiesto il cambio e lasciato il posto sul terreno di gioco a Leon Bailey.

L'attaccante irlandese classe 2004, giunto alla Roma nell'ultimo calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto dagli inglesi del Brighton, svolgerà oggi una serie di esami. Ma è praticamente scontato che salti Milan-Roma. Se i test medici, però, dovessero evidenziare un trauma distorsivo, lo stop per il numero 11 giallorosso potrebbe essere anche più lungo.

