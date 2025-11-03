Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Leao inventa, Pavlovic segna: Milan-Roma 1-0. Nel finale Maignan salva tutto su Dybala

Milan, abbattuta la Roma con Leao, Pavlovic e Maignan. Ammucchiata in vetta alla classifica
Il Milan di Massimiliano Allegri supera per 1-0 a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini con un gol di Strahinja Pavlović ispirato da Rafael Leão. Nella ripresa, protagonista il portiere Mike Maignan, che para un calcio di rigore a Paulo Dybala
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0 per i rossoneri. Una partita in cui, nel primo tempo, la squadra di Gian Piero Gasperini aveva giocato meglio e sfiorato il gol in più circostanze. Almeno fino al 39', quando, su un contropiede perfetto di Rafael Leão e l'assist per il gol di Strahinja Pavlović, è iniziata di fatto un'altra gara.

Milan-Roma 1-0, decide Pavlović a 'San Siro'

—  

Il Milan, per il 'CorSera', nel secondo tempo ha infatti "pienamente legittimato il successo, sprecando occasioni su occasioni, dominando". E all'82', quando Paulo Dybala si è presentato sul dischetto per tirare il calcio di rigore concesso dall'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata (NA) per il fallo di mano in area di Youssouf Fofana sul calcio di punizione di Lorenzo Pellegrini, ci ha pensato Mike Maignan a salvare il risultato con una super parata sulla 'Joya'.

LEGGI ANCHE

Con questi tre punti, la squadra di Massimiliano Allegri raggiunge proprio i giallorossi e l'Inter a quota 21 punti, al secondo posto nella classifica del campionato. Ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli di Antonio Conte, attuale capolista. Una prova di carattere, l'ha definita il quotidiano generalista, quella del Milan, che strappa i tre punti ad una rivale per un posto in Champions League, in uno scontro diretto, nonostante le assenze di Adrien Rabiot e Christian Pulisic si stiano facendo sentire molto. Possibile che almeno il secondo rientri sabato a Parma, per un Diavolo che torna gradualmente verso la normalità.

