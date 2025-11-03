Con questi tre punti, la squadra di Massimiliano Allegri raggiunge proprio i giallorossi e l'Inter a quota 21 punti, al secondo posto nella classifica del campionato. Ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli di Antonio Conte, attuale capolista. Una prova di carattere, l'ha definita il quotidiano generalista, quella del Milan, che strappa i tre punti ad una rivale per un posto in Champions League, in uno scontro diretto, nonostante le assenze di Adrien Rabiot e Christian Pulisic si stiano facendo sentire molto. Possibile che almeno il secondo rientri sabato a Parma, per un Diavolo che torna gradualmente verso la normalità.
