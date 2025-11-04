Pianeta Milan
Milan, Leao rientra e spacca, Pulisic ancora ai box: i numeri dei due rossoneri

Leao è tornato dall'infortunio, mentre Pulisic è ancorai ai box, ma i dati non mentono: i loro numeri nel Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Anche in questa stagione, il Milan ha dovuto combattere contro un mostro incredibile: i tanti infortuni. Due dei pilastri del Milan, ovvero Rafael Leao e Christian Pulisic, si sono infortunati, rendendo la situazione molto complessa. Il portoghese, dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia ad agosto contro il Bari, è rientrato alla quinta giornata contro il Napoli di Conte mentre Christian Pulisic è ancora ai box.

Milan, i numeri di Pulisic e Leao

L'americano si è infortunato in Nazionale e ancora non è rientrato, ma l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, spera di riaverlo per il match contro il Parma, l'ultimo prima della sosta. Se l'americano dovesse rientrare, Allegri riavrà i riferimenti offensivi del suo 3-5-2.

L'americano, infatti, ha segnato ben 4 gol e messo a segno 2 assist in Serie A, confermando ancora una volta il suo fantastico rendimento. L'unica nota dolente è stato il rigore sbagliato a Torino contro la Juventus. Leao invece, una volta rientrato dall'infortunio, è partito a razzo: doppietta contro la Fiorentina dell'ex allenatore Stefano Pioli, gol contro il Pisa e assist nel match contro la Roma di pochi giorni fa. I due giocatori hanno partecipato a 10 dei 15 gol segnati dai rossoneri, circa il 66%.

Numeri clamorosi collezionati senza neanche giocare insieme. I due giocatori hanno condiviso solamente 21 minuti in campo contemporaneamente. Le alternative, invece, non hanno emozionato chissà quanto. Gimenez e Nkunku non hanno reso come ci si aspettava: il messicano non si è ancora sbloccato, mentre l'attaccante francese non ha ancora raggiunto la giusta condizione fisica.

Colui che è riuscito a dare una grande mano in assenza dei due bomber è Alexis Saelemaekers, sempre più fondamentale nello scacchiere rossonero.

 

