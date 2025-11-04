Pianeta Milan
Ex Milan, dopo l’avventura allo Shenzhen, Donadoni torna in panchina: ecco lo Spezia

Ex Milan, dopo l’avventura allo Shenzhen, Donadoni torna in panchina: ecco lo Spezia - immagine 1
Dopo l'esonero di Luca D'Angelo, arrivato durante la nottata, lo Spezia ha un nuovo allenatore: l'ex Milan Roberto Donadoni
Dopo l'esonero di Luca D'Angelo, arrivato durante la nottata, lo Spezia ha un nuovo allenatore. A sostituire D'Angelo sarà l'ex giocatore del Milan Roberto Donadoni, che si porterà come vice Matteo Cioffi. L'ex Commissario tecnico della Nazionale Italiana, con un glorioso passato al Milan (dal 1986 al 1996) con cui ha vinto 6 campionati Italiani, 4 Supercoppe Italiane, 3 Champions League, 3 Supercoppe Uefa e 2 Coppe Intercontinentali, torna nuovamente in panchina 5 anni dopo l'ultima esperienza in Cina, alla guida dello Shenzhen.

Ex Milan, Donadoni torna in panchina

L'ultima avventura in Italia invece, risale ai tempi del Bologna, nel lontano 2017/2018: l'ex rossonero venne esonerato e rimpiazzato da un'altra leggenda del Milan: Filippo Inzaghi.  L'ex rossonero ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2026. Di seguito, il comunicato del club:

"Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto Donadoni, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2026.

Figura di caratura internazionale, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana tra il 2006 e il 2008, Donadoni vanta una carriera di primissimo ordine, tanto da calciatore - essendo stato stella del Milan degli Invincibili con cui ha conquistato 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni - quanto da allenatore, con oltre 400 panchine tra i professionisti.

La sua carriera da allenatore inizia nel 2001, in Serie C1 al Lecco, per poi scalare subito in Serie B, prima a Livorno e poi a Genova, sponda rossoblu. L’approdo in massima serie nel 2005, a Livorno, vedrà i toscani vera rivelazione del campionato, chiudendo la stagione al nono posto in classifica, risultato che permetterà al tecnico di ereditare la panchina della Nazionale Italiana fresca di vittoria del Mondiale 2006, che guiderà per il biennio 2006-2008, fino alla disputa di Euro 2008, che vedrà gli azzurri raggiungere i Quarti di Finale contro la Spagna, uscendo soltanto ai calci di rigore contro i futuri campioni d'Europa.

Seguiranno varie esperienze, sulla panchina di club di assoluto prestigio quali Napoli, Cagliari, Parma - nella stagione 2013-2014 sulla panchina dei ducali si classificherà al sesto posto - e Bologna, prima di vivere un'esperienza sulla panchina dello Shenzhen nella Chinese Super League. Con oltre vent’anni di esperienza da calciatore e altrettanti in panchina da allenatore, Roberto Donadoni porta con sé esperienza, carisma e grande competenza, qualità che metterà al servizio delle Aquile.

Nella sua nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti, mister Donadoni sarà affiancato dal Vice Matteo Cioffi, dai Preparatori Atletici Giovanni Saracini ed Alessandro Buccolini e dal Match Analyst Martino Sofia. Benvenuto Mister!"

