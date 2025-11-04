Dopo l'esonero di Luca D'Angelo, arrivato durante la nottata, lo Spezia ha un nuovo allenatore. A sostituire D'Angelo sarà l'ex giocatore del Milan Roberto Donadoni, che si porterà come vice Matteo Cioffi. L'ex Commissario tecnico della Nazionale Italiana, con un glorioso passato al Milan (dal 1986 al 1996) con cui ha vinto 6 campionati Italiani, 4 Supercoppe Italiane, 3 Champions League, 3 Supercoppe Uefa e 2 Coppe Intercontinentali, torna nuovamente in panchina 5 anni dopo l'ultima esperienza in Cina, alla guida dello Shenzhen.