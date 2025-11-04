Milan, lutto nel mondo rossonero: si è spento Attilio Maldera

Milan, addio ad Attilio Maldera: l'ex difensore rossonero, fratello di Luigi e Aldom è scomparso all'età di 76 anni. Il club rossonero ha espresso il proprio cordoglio sui social

Redazione PM 4 novembre - 16:00

Lutto nel mondo Milan. Questa mattina all'età di 76 anni si è spento Attilio Maldera, ex difensore e allenatore delle giovanili rossonere. Il classe 1949 faceva parte della "dinastia Maldera", assieme ai due fratelli Luigi e soprattutto Aldo, i quali anche loro in passato avevano militato nella Milano rossonera. Entrambi sono scomparsi rispettivamente nel 2021 e nel 2012.