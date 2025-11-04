Milan, lutto nel mondo rossonero: si è spento Attilio Maldera

Il cordoglio del Milan—
La società rossonera, attraverso i social, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Attilio Maldera: il messaggio pubblicato su Instagram.
"La gloriosa famiglia rossonera dei Maldera ha perso Attilio. Come i suoi fratelli Gino e Aldo, ha amato il Milan per tutta la sua vita. Difensore sul campo, ma anche allenatore delle squadre giovanili milaniste. Di Attilio Maldera tutto il mondo rossonero conserverà un ricordo importante e sincero".
Questo il messaggio di ricordo del club per il difensore che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 1968/69. Nello stesso anno il Milan ha vinto la sua seconda Champions League battendo per 4-1 l'Ajax in finale grazie alla tripletta di Sormani e ai gol di Prati.
