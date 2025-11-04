Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, addio ad Attilio Maldera: l’ex difensore si è spento all’età di 76 anni. Il cordoglio del club

ULTIME MILAN NEWS

Milan, addio ad Attilio Maldera: l’ex difensore si è spento all’età di 76 anni. Il cordoglio del club

Milan, lutto nel mondo rossonero: si è spento Attilio Maldera
Milan, addio ad Attilio Maldera: l'ex difensore rossonero, fratello di Luigi e Aldom è scomparso all'età di 76 anni. Il club rossonero ha espresso il proprio cordoglio sui social
Redazione PM

Lutto nel mondo Milan. Questa mattina all'età di 76 anni si è spento Attilio Maldera, ex difensore e allenatore delle giovanili rossonere. Il classe 1949 faceva parte della "dinastia Maldera", assieme ai due fratelli Luigi e soprattutto Aldo, i quali anche loro in passato avevano militato nella Milano rossonera. Entrambi sono scomparsi rispettivamente nel 2021 e nel 2012.

Maldera II (soprannominato così per distinguerlo dal fratello maggiore e da quello minore) era cresciuto interamente nel settore rossonero, rimanendoci per 5 stagioni (tra il '65 e il '70). Oltre alla casacca rossonera, Maldera ha vestito anche le maglie di Cesena, Alessandria, Bari e Sant'Angelo. Dopo il ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 1979, Maldera II iniziò la sua carriera da allenatore nelle giovanili del Milan, facendo così un vero e proprio ritorno a casa.

LEGGI ANCHE

Il cordoglio del Milan

—  

La società rossonera, attraverso i social, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Attilio Maldera: il messaggio pubblicato su Instagram.

"La gloriosa famiglia rossonera dei Maldera ha perso Attilio. Come i suoi fratelli Gino e Aldo, ha amato il Milan per tutta la sua vita. Difensore sul campo, ma anche allenatore delle squadre giovanili milaniste. Di Attilio Maldera tutto il mondo rossonero conserverà un ricordo importante e sincero".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si aprono spiragli per il rinnovo di Maignan? La situazione

Questo il messaggio di ricordo del club per il difensore che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 1968/69. Nello stesso anno il Milan ha vinto la sua seconda Champions League battendo per 4-1 l'Ajax in finale grazie alla tripletta di Sormani e ai gol di Prati.

Leggi anche
Milan, slitta l’assemblea degli azionisti: tutto rinviato a domani
Milan, Letizia sugli infortuni di Pulisic e Rabiot: “Buttati 800mila euro per colpa delle...

© RIPRODUZIONE RISERVATA