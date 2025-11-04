"Gli Stati Uniti hanno fatto giocare Pulisic nel secondo tempo di un’amichevole in condizioni metereologiche non favorevoli e la Francia ha fatto giocare Rabiot nonostante il problema al polpaccio provato dall'esistenza di un filmato in cui si vede un massaggiatore trattare il polpaccio di Rabiot durante l’intervallo. Questo vuol dire che le federazioni USA e Francia hanno fatto un danno da 1.6 milioni al bilancio del Milan , oltre al danno sportivo".

Letizia suggerisce due strade possibili. "Allora io dico una cosa: si deve trovare un accordo per cui le nazionali pagano i giocatori durante il periodo di loro competenza e si fanno anche carico dei loro infortuni e dei risarcimenti nei confronti dei club. Altrimenti, è giusto che i club abbiano maggior voce in capitolo riguardo le convocazioni dei loro giocatori in particolare per quanto riguarda partite amichevoli o partite che vengono giocate in calendari e in parti del mondo poco consoni. Ripeto che il danno che ha subito il Milan da un punto di vista economico, senza considerare quello sportivo, è così tanto grande che non ci si può girare dall’altra parte".