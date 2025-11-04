Pianeta Milan
Il giornalista Francesco Letizia, su Sportitalia, critica le federazioni di USA e Francia per gli infortuni di Pulisic e Rabiot durante la pausa nazionali, stimando un danno da 1,6 milioni per il Milan e chiedendo maggior tutela economica per i club
Il Milan di Massimiliano Allegri è tornato a vincere in Serie A nonostante i tanti infortuni incontrati durante l'ultima sosta per le nazionali di ottobre. I più complicati da sostituire sono stati Christian Pulisic e Adrien Rabiot, accomunati da un fatto: entrambi infortunati con la propria nazionale. Sul delicato tema del rapporto club-nazionali, si è espresso sui canali social di Sportitalia il giornalista Francesco Letizia. Ecco il video postato su Instagram e le parole del giornalista sul caso.

"Io penso che quello che stia cercando il Milan nel cercare di avviare un dialogo costruttivo a livello diplomatico con le federazioni sia giusto. Le nazionali devono capire che fin quando i giocatori vengono pagati dai club, serve maggior rispetto per chi effettivamente su questi ragazzi investi dei soldi. Faccio un esempio. Il Milan ha dovuto rinunciare a un mese di Pulisic e a un mese di Rabiot. A livello economico siamo intorno ai 400.000 € netti al mese per entrambi. Quindi, il Milan ha buttato via 800.000 € netti (1.6 milioni lordi) per colpa delle nazionali".

"Gli Stati Uniti hanno fatto giocare Pulisic nel secondo tempo di un’amichevole in condizioni metereologiche non favorevoli e la Francia ha fatto giocare Rabiot nonostante il problema al polpaccio provato dall'esistenza di un filmato in cui si vede un massaggiatore trattare il polpaccio di Rabiot durante l’intervallo. Questo vuol dire che le federazioni USA e Francia hanno fatto un danno da 1.6 milioni al bilancio del Milan, oltre al danno sportivo".

Letizia suggerisce due strade possibili. "Allora io dico una cosa: si deve trovare un accordo per cui le nazionali pagano i giocatori durante il periodo di loro competenza e si fanno anche carico dei loro infortuni e dei risarcimenti nei confronti dei club. Altrimenti, è giusto che i club abbiano maggior voce in capitolo riguardo le convocazioni dei loro giocatori in particolare per quanto riguarda partite amichevoli o partite che vengono giocate in calendari e in parti del mondo poco consoni. Ripeto che il danno che ha subito il Milan da un punto di vista economico, senza considerare quello sportivo, è così tanto grande che non ci si può girare dall’altra parte".

