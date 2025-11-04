Milan-Roma, Ordine: 'Vittoria non di corto muso. Ecco i migliori in campo'

Il Milan vince 1-0 contro la Roma di Gian Piero Gasperini, aggancia i giallorossi e l'Inter al secondo posto e accorcia sul Napoli di Conte capolista, a un solo punto di distanza. Nel primo tempo, il Milan di Massimiliano Allegri riesce a contenere la partenza aggressiva della Roma, capace di pressare alto fin dai minuti iniziali, e colpisce in ripartenza con Pavlovic dopo una splendida accelerazione di Rafa Leao sul finale di frazione. Nella ripresa, i rossoneri sfiorano più volte il raddoppio e ritrovano un Maignan in versione 'Magic', decisivo nel neutralizzare il rigore di Dybala. Nel finale, la squadra di Allegri gestisce con ordine e compattezza, impedendo ai giallorossi di creare vere occasioni da gol.