Milan-Roma, Ordine: 'Vittoria non di corto muso. Ecco i migliori in campo'

Milan-Roma, Ordine sul trionfo del Diavolo: “Grande vittoria, non è stato corto muso. I migliori sono stati..”

Ai microfoni di Pressing, il giornalista Franco Ordine commenta la vittoria del Milan contro la Roma di Gasperini, sottolineando il peso dei tre punti conquistati contro i giallorossi. Inoltre, si è espresso anche sui suoi personali migliori in...
Il Milan vince 1-0 contro la Roma di Gian Piero Gasperini, aggancia i giallorossi e l'Inter al secondo posto e accorcia sul Napoli di Conte capolista, a un solo punto di distanza. Nel primo tempo, il Milan di Massimiliano Allegri riesce a contenere la partenza aggressiva della Roma, capace di pressare alto fin dai minuti iniziali, e colpisce in ripartenza con Pavlovic dopo una splendida accelerazione di Rafa Leao sul finale di frazione. Nella ripresa, i rossoneri sfiorano più volte il raddoppio e ritrovano un Maignan in versione 'Magic', decisivo nel neutralizzare il rigore di Dybala. Nel finale, la squadra di Allegri gestisce con ordine e compattezza, impedendo ai giallorossi di creare vere occasioni da gol.

Milan-Roma, il commento di Franco Ordine

Dopo il big match della decima giornata, il giornalista de 'Il Giornale' Franco Ordine ha commentato la vittoria dei rossoneri ai microfoni di Pressing. Ecco le sue parole.

"Vittoria di corto muso? No, è tutt'altro, è stata una grande vittoria. Oggi sento per la prima volta che le partite non si fermano al 35'  e che il resto non conta. I migliori sono stati Maignan, Saelemaekers e Leao, guarda caso tre dei protagonisti dell'ultimo scudetto vinto dal Milan".

