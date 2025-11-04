Milan-Roma, Ordine: 'Vittoria non di corto muso. Ecco i migliori in campo'

Ai microfoni di Pressing, il giornalista Franco Ordine commenta la vittoria del Milan contro la Roma di Gasperini, sottolineando il peso dei tre punti conquistati contro i giallorossi. Inoltre, si è espresso anche sui suoi personali migliori in...
Il Milan vince 1-0 contro la Roma di Gian Piero Gasperini, aggancia i giallorossi e l'Inter al secondo posto e accorcia sul Napoli di Conte capolista, a un solo punto di distanza. Nel primo tempo, il Milan di Massimiliano Allegri riesce a contenere la partenza aggressiva della Roma, capace di pressare alto fin dai minuti iniziali, e colpisce in ripartenza con Pavlovic dopo una splendida accelerazione di Rafa Leao sul finale di frazione. Nella ripresa, i rossoneri sfiorano più volte il raddoppio e ritrovano un Maignan in versione 'Magic', decisivo nel neutralizzare il rigore di Dybala. Nel finale, la squadra di Allegri gestisce con ordine e compattezza, impedendo ai giallorossi di creare vere occasioni da gol.
Milan-Roma, il commento di Franco Ordine
—
Dopo il big match della decima giornata, il giornalista de 'Il Giornale' Franco Ordine ha commentato la vittoria dei rossoneri ai microfoni di Pressing. Ecco le sue parole.