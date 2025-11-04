Milan-Roma, Borghi: 'Sganciamento di Pavlovic è must di ...'. Le sue parole

Stefano Borghi ha esaltato il gol del Milan contro la Roma, definendolo "un contropiede perfettamente organizzato in stile allegriano". Il giornalista ha sottolineato il guizzo di Leao e l’inserimento di Pavlovic, "da manuale… di Gasperini"
Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova il successo dopo due pareggi di fila in campionato. A San Siro, i rossoneri superano la Roma di Gasperini per 1-0 al termine di una gara intensa. Nel primo tempo la squadra di Allegri soffre l'avvio aggressivo dei giallorossi, ma resiste con ordine e colpisce in ripartenza grazie a Pavlovic, abile a concretizzare un'azione nata da un guizzo di Leao. Nella ripresa il Milan sfiora più volte il raddoppio e ritrova un Maignan in versione super, protagonista sul rigore parato a Dybala e decisivo nel mantenere inviolata la porta del Diavolo. Nel finale i rossoneri difendono con compattezza e portano a casa tre punti pesanti, gestendo con maturità ogni tentativo avversario.
Milan-Roma, le parole di Stefano Borghi
Come di consueto, il giornalista di Sky SportStefano Borghi ha commentato in un video sul proprio canale YouTube le partite del weekend calcistico italiano. Ecco le sue parole sulla convincente vittoria del Milan di Max Allegri contro la Roma di Gasperini.