Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Roma, il commento di Borghi sul gol di Pavlovic: “Inserimento da braccetto ‘gasperiniano'”

MILAN-ROMA

Milan-Roma, il commento di Borghi sul gol di Pavlovic: “Inserimento da braccetto ‘gasperiniano'”

Milan-Roma, Borghi: 'Sganciamento di Pavlovic è must di ...'. Le sue parole
Stefano Borghi ha esaltato il gol del Milan contro la Roma, definendolo "un contropiede perfettamente organizzato in stile allegriano". Il giornalista ha sottolineato il guizzo di Leao e l’inserimento di Pavlovic, "da manuale… di Gasperini"
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova il successo dopo due pareggi di fila in campionato. A San Siro, i rossoneri superano la Roma di Gasperini per 1-0 al termine di una gara intensa. Nel primo tempo la squadra di Allegri soffre l'avvio aggressivo dei giallorossi, ma resiste con ordine e colpisce in ripartenza grazie a Pavlovic, abile a concretizzare un'azione nata da un guizzo di Leao. Nella ripresa il Milan sfiora più volte il raddoppio e ritrova un Maignan in versione super, protagonista sul rigore parato a Dybala e decisivo nel mantenere inviolata la porta del Diavolo. Nel finale i rossoneri difendono con compattezza e portano a casa tre punti pesanti, gestendo con maturità ogni tentativo avversario.

Milan-Roma, le parole di Stefano Borghi

—  

Come di consueto, il giornalista di Sky SportStefano Borghi ha commentato in un video sul proprio canale YouTube le partite del weekend calcistico italiano. Ecco le sue parole sulla convincente vittoria del Milan di Max Allegri contro la Roma di Gasperini.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Parma-Milan, chi sarà il partner di Leao in avanti? Le quotazioni degli attaccanti >>>

Una parte delle dichiarazioni dal video del telecronista: "Poi all'improvviso, di botto, senza senso: il gol del Milan. I rossoneri sfruttano in perfetto stile allegriano con un contropiede perfettamente organizzato. Leao da manuale nella sua zona di campo, prende, spacca e va dentro. L'inserimento di Pavlovic è da manuale… di Gasperini. Lo sganciamento del braccetto che arriva fino in fondo è uno dei must 'gasperiniani', uno degli aspetti che hanno permesso a questo allenatore di rivoluzionare il calcio italiano".

Leggi anche
Serie A, Presidente Simonelli: “Massima trasparenza nelle decisioni Var”. E sulle...
Milan-Como a Perth, Simonelli: “Scelta presa in assemblea. Ai tifosi delle due squadre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA