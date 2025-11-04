Milan-Como a Perth, Simonelli: 'Come Lega dovremmo essere orgogliosi..'

Lunedì si è svolta a Lissone, in via straordinaria, l' Assemblea della Serie A . Al termine dell’incontro, durante il quale Giorgio Chiellini è stato nominato nuovo consigliere federale, il presidente di Lega Ezio Simonelli ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Tra gli argomenti non poteva mancare quello legato alla possibile disputa della sfida tra Milan e Como a Perth in Australia, prevista per febbraio. Ecco le dichiarazioni di Simonelli.

Sulla possibilità di disputare Milan-Como a Perth, Ezio Simonelli ha chiarito che la Lega è in attesa del via libera dalla confederazione asiatica, senza prendere ulteriori iniziative per ora. Il presidente ha voluto ribadire la scelta condivisa da tutti i club, evitando di attribuire responsabilità individuali. Ha poi compreso il disappunto dei tifosi di Milan e Como, che rischiano di non poter assistere dal vivo alla partita. Simonelli ha voluto anche sottolineare l'importanza dell'evento: portare una gara di Serie A all’estero sarebbe un segnale di prestigio internazionale. "Dovremmo essere orgogliosi di avere la Lega italiana come prima Lega calcistica mondiale a giocare all'estero" ha concluso il Presidente di Serie A.