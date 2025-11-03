Milan, i rossoneri battono la Roma 1-0 e volano al secondo posto in classifica a pari punti proprio con i giallorossi e l'Inter e a un solo punto dal Napoli capolista. Il giorno dopo tante notizie importanti: novità sugli infortuni di Rabiot e Pulisic. Serve di tutto per il rinnovo di Maignan? Ecco il 'problema' del Milan. Un grande paragone per Pavlovic. Ecco le top news del 03 novembre 2025 di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA