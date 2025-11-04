Serie A, Simonelli: 'Il vero tema sono i protocolli Var, non le decisioni'

Dopo l’Assemblea di Serie A a Lissone, il presidente Ezio Simonelli ha difeso l’operato del Var, sottolineando la trasparenza e professionalità del sistema, pur ammettendo che l’errore "davanti al video" resta possibile e più difficile da...

Redazione 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 10:22)

Al termine dell'Assemblea di Serie A, il Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli ha risposto alle domande dei giornalisti riuniti in conferenza stampa nella sede di Lissone, dove, tra le altre cose, si trova il centro Var legato al calcio italiano. Tra i tanti temi discussi da Simonelli, quello del Var e della sua trasparenza è stato uno dei più importanti, soprattutto dopo le ultime settimane che hanno visto i direttori di gara in difficoltà sulle questioni arbitrali nei campi di Serie A. Di seguito, le dichiarazioni di Simonelli riportate dall'agenzia di stampa 'ANSA'.