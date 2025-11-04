Serie A, Simonelli: 'Il vero tema sono i protocolli Var, non le decisioni'

Dopo l’Assemblea di Serie A a Lissone, il presidente Ezio Simonelli ha difeso l’operato del Var, sottolineando la trasparenza e professionalità del sistema, pur ammettendo che l’errore "davanti al video" resta possibile e più difficile da...
Al termine dell'Assemblea di Serie A, il Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli ha risposto alle domande dei giornalisti riuniti in conferenza stampa nella sede di Lissone, dove, tra le altre cose, si trova il centro Var legato al calcio italiano. Tra i tanti temi discussi da Simonelli, quello del Var e della sua trasparenza è stato uno dei più importanti, soprattutto dopo le ultime settimane che hanno visto i direttori di gara in difficoltà sulle questioni arbitrali nei campi di Serie A. Di seguito, le dichiarazioni di Simonelli riportate dall'agenzia di stampa 'ANSA'.
Var: le dichiarazioni di Ezio Simonelli
—
Riguardo all'assemblea tenutasi a Lissone, Ezio Simonelli ha spiegato che l'incontro ha rappresentato un'occasione importante per i club, permettendo loro di osservare da vicino il funzionamento del Var e la gestione delle immagini a disposizione degli arbitri. "Mi auguro serva a stemperare perché c'è la consapevolezza da parte di tutti che le cose vengono fatte con la massima professionalità" ha sottolineato Simonelli.