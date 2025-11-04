Soluzione, questa, non del tutto accantonata da Allegri, il quale, ora, però, vuole capire innanzitutto le condizioni di Pulisic e Giménez (che ha saltato Milan-Roma per una botta alla caviglia) prima di dare, eventualmente, il nuovo libera alla ricomposizione del duo in attacco con Leao. I due, nonostante di fatto non abbiano mai giocato insieme in gare ufficiali a causa di infortuni, sono quelli che, in stagione, finora hanno segnato di più.

Se Pulisic non dovesse essere al 100%, ecco chi giocherebbe — Rivedere insieme Pulisic e Leao, già a partire da Parma-Milan, eccita, secondo la 'rosea', tutto l'ambiente milanista. Piano, però, perché in casa Milan non vogliono correre alcun rischio dopo gli infortuni che hanno falcidiato la squadra tra ottobre e novembre. Quindi, se Pulisic non dovesse essere al 100%, molto probabilmente toccherà a Nkunku giocare con Leao in avanti, così come è stato all'inizio nella partita contro la Roma.

L'intesa con Leao è da affinare, certo, ma nel trattamento palla Nkunku ha dato sicuramente più garanzie di Giménez. Il quale, con tutti gli attaccanti a disposizione, sembra essere diventato l'ultimo nell'ordine delle gerarchie di Allegri. A meno che non riesca a sovvertirle a suon di gol che, fino ad oggi, non sono ancora arrivati.