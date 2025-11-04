Pianeta Milan
Milan, Pulisic e Rabiot a Milanello nel giorno di riposo: il francese spinge per tornare

Christian Pulisic e Adrien Rabiot, in fase di recupero dai rispettivi infortuni, si sono recati a Milanello ieri nonostante il giorno di riposo concesso dall'allenatore Massimiliano Allegri: ci saranno in Parma-Milan di sabato sera? La situazione
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, anche se il Milan godeva di un giorno di riposo concesso dall'allenatore Massimiliano Allegri in seguito al successo di 'San Siro' contro la Roma, due giocatori si sono presentati comunque nel centro sportivo rossonero di Milanello: si tratta di Christian Pulisic e Adrien Rabiot.

Milan, Pulisic e Rabiot già a Parma? Ecco come stanno le cose

Entrambi si sono infortunati con le rispettive Nazionali durante la sosta del mese di ottobre. Il primo si è procurato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro; il secondo una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Sia Pulisic sia Rabiot hanno proseguito ieri nel programma di recupero dal loro infortunio e potrebbero esserci novità in vista di Parma-Milan di sabato 8 novembre al 'Tardini'.

Pulisic, infatti, per la 'rosea', dovrebbe quasi sicuramente esserci. Rabiot, invece, sta spingendo per tornare nonostante lo staff medico rossonero inviti tutti alla prudenza, visto che il soleo è un muscolo molto delicato. Rabiot ieri si è sottoposto alle terapie di rito e poi ha svolto un allenamento personalizzato. Se in settimana dovesse continuare nei progressi, Allegri lo aggregherebbe al gruppo per la trasferta in Emilia, portandolo almeno in panchina.

Per il Diavolo sarebbe un ritorno importante. Sia per la caratura del giocatore, sia perché il centrocampo è il settore dove, in queste partite contro Fiorentina, Pisa, Atalanta e Roma, Allegri ha fatto giocare praticamente sempre gli stessi. Youssouf Fofana, Luka Modrić e Samuele Ricci sono stati spremuti a dovere, visto che anche Ruben Loftus-Cheek, dopo aver saltato le prime due gare, contro Atalanta e Roma è entrato solo per scampoli di match per aiutare gli attaccanti.

