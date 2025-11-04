Pulisic, infatti, per la 'rosea', dovrebbe quasi sicuramente esserci . Rabiot, invece, sta spingendo per tornare nonostante lo staff medico rossonero inviti tutti alla prudenza, visto che il soleo è un muscolo molto delicato. Rabiot ieri si è sottoposto alle terapie di rito e poi ha svolto un allenamento personalizzato. Se in settimana dovesse continuare nei progressi, Allegri lo aggregherebbe al gruppo per la trasferta in Emilia , portandolo almeno in panchina .

Per il Diavolo sarebbe un ritorno importante. Sia per la caratura del giocatore, sia perché il centrocampo è il settore dove, in queste partite contro Fiorentina, Pisa, Atalanta e Roma, Allegri ha fatto giocare praticamente sempre gli stessi. Youssouf Fofana, Luka Modrić e Samuele Ricci sono stati spremuti a dovere, visto che anche Ruben Loftus-Cheek, dopo aver saltato le prime due gare, contro Atalanta e Roma è entrato solo per scampoli di match per aiutare gli attaccanti.