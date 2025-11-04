In campo oggi alle ore 18:45 il Napoli di Antonio Conte al 'Maradona' contro l'Eintracht Francoforte per la Champions, e, alla vigilia, il tecnico salentino ha attaccato Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter. "Noi così in alto diamo fastidio: qualcuno ha parlato di arbitri ed è successo di tutto". La replica del nerazzurro: "Dica quello che vuole".
PSG-Bayern è sicuramente la partita di cartello in Champions, con il tecnico dei francesi, Luis Enrique, che paragona la propria squadra al tennista italiano Jannik Sinner: "Miglioriamo grazie ai rivali". Chiosa con la Serie A. Il Genoa vince, 2-1, con un gol di Leo Østigård al 93' sul campo del Sassuolo e ora aspetta Daniele De Rossi in panchina. La Fiorentina, che tratta la risoluzione del contratto con Stefano Pioli, si butta invece su Roberto D'Aversa.
