Prima pagina Corriere dello Sport: “Spalletti blinda Vlahovic: ‘Lui vuole restare'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 4 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 4 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sporting Lisbona, partita della quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma alle ore 21:00 all'Allianz Stadium. Per il tecnico, Dušan Vlahović vuole restare in bianconero anche in futuro.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 4 novembre 2025

In alto, sotto la testata, invece, troviamo le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte di oggi, ore 18:45. Per l'allenatore degli azzurri, la sua è una squadra che dà fastidio alle canoniche grandi del campionato. Una Serie A dove la Lazio, nel 'Monday Night' della 10^ giornata, batte per 2-0 il Cagliari allo stadio 'Olimpico' con i gol di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni.

Capitolo panchine: il Genoa -  vittorioso ieri 2-1 sul campo del Sassuolo - sostituirà Patrick Vieira con Daniele De Rossi, mentre la Fiorentina - alle prese con una burrascosa separazione da Stefano Pioli - ora sembra intenzionata a voler puntare su Roberto D'Aversa.

