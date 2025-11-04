In alto, sotto la testata, invece, troviamo le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte di oggi, ore 18:45. Per l'allenatore degli azzurri, la sua è una squadra che dà fastidio alle canoniche grandi del campionato. Una Serie A dove la Lazio, nel 'Monday Night' della 10^ giornata, batte per 2-0 il Cagliari allo stadio 'Olimpico' con i gol di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni.
Capitolo panchine: il Genoa - vittorioso ieri 2-1 sul campo del Sassuolo - sostituirà Patrick Vieira con Daniele De Rossi, mentre la Fiorentina - alle prese con una burrascosa separazione da Stefano Pioli - ora sembra intenzionata a voler puntare su Roberto D'Aversa.
