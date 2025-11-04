Nell'ammucchiata in vetta alla classifica, per la 'rosea', ci sarà da prestare attenzione a Inter e Milan. In casa nerazzurra, infatti, Cristian Chivu ha un piano per rilanciare Lautaro Martínez mentre, in quella rossonera, a Massimiliano Allegri sta riuscendo l'opera di trasformazione di Rafael Leão in attaccante di razza.
Oggi, in Champions, non gioca soltanto la Juventus. Nel pomeriggio, alle ore 18:45, il Napoli di Antonio Conte riceverà l'Eintracht Francoforte e tenterà di ripartire dopo la brutta sconfitta di due settimane fa rimediata ad Eindhoven. Capitolo panchine in Serie A: il Genoa è a un passo da Daniele De Rossi, mentre la Fiorentina tratta la separazione da Stefano Pioli, con ricca buonuscita. Al suo posto Roberto D'Aversa?
