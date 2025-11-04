Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Inter e Milan scatenati nell'ammucchiata Scudetto'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 4 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 4 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro lo Sporting Lisbona (si gioca alle ore 21:00). Per l'occasione, il tecnico ha rivelato come Dušan Vlahović voglia rimanere alla Juve anche in futuro. Prima, però, c'è un contratto in scadenza da rinnovare. A gennaio potrebbe partire Jonathan David.

Nell'ammucchiata in vetta alla classifica, per la 'rosea', ci sarà da prestare attenzione a Inter e Milan. In casa nerazzurra, infatti, Cristian Chivu ha un piano per rilanciare Lautaro Martínez mentre, in quella rossonera, a Massimiliano Allegri sta riuscendo l'opera di trasformazione di Rafael Leão in attaccante di razza.

Oggi, in Champions, non gioca soltanto la Juventus. Nel pomeriggio, alle ore 18:45, il Napoli di Antonio Conte riceverà l'Eintracht Francoforte e tenterà di ripartire dopo la brutta sconfitta di due settimane fa rimediata ad Eindhoven. Capitolo panchine in Serie A: il Genoa è a un passo da Daniele De Rossi, mentre la Fiorentina tratta la separazione da Stefano Pioli, con ricca buonuscita. Al suo posto Roberto D'Aversa?

