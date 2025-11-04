Nell'ammucchiata in vetta alla classifica, per la 'rosea', ci sarà da prestare attenzione a Inter e Milan. In casa nerazzurra, infatti, Cristian Chivu ha un piano per rilanciare Lautaro Martínez mentre, in quella rossonera, a Massimiliano Allegri sta riuscendo l'opera di trasformazione di Rafael Leão in attaccante di razza.